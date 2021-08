Mobile Impfteams an Schulen gefordert

Sven Simon/imago images Impfkommission empfiehlt Corona-Schutzimpfung für Zwölf- bis 17jährige

Anlässlich der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), nun auch die Zwölf- bis 17jährigen gegen Covid-19 zu impfen, erklärte Elisabeth Kula, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag:

Die Stiko hat nun doch eine Empfehlung für die Impfung von Zwölf- bis 17jährigen ausgesprochen. Jetzt muss die Landesregierung schnellstmöglich ein Impfangebot für die Jugendlichen an den Schulen organisieren. Voreilig verkündete der Kultusminister bereits im Frühjahr, ein Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren bis zu den Sommerferien machen zu können. Zu diesem Zeitpunkt lag aber keine Empfehlung der Stiko für das Impfen von Kinder und Jugendlichen vor, und das Versprechen wurde erwartungsgemäß gebrochen.

Die hessische Landesregierung muss jetzt liefern: An jeder weiterführenden Schule muss am ersten Schultag ein mobiles Impfteam stehen. Um den Unterricht auch im Herbst und Winter in Präsenz aufrechterhalten zu können, hat die Impfung der Schülerinnen und Schüler jetzt oberste Priorität. Gleichzeitig dürfen darunter aber nicht die regelmäßigen Tests an den Schulen leiden, schließlich können die Impfungen nicht verpflichtend sein.

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) appellierte am Montag an die Bundesregierung, bedrohte Zivilisten umgehend aus Afghanistan zu evakuieren.

Die islamistischen Taliban haben weite Gebiete Afghanistans unter ihre Kontrolle gebracht. Die Lage ist für viele Zivilist*innen fatal. Die DFG-VK fordert nach dem Stop der Abschiebungen aus Deutschland deshalb die sofortige Evakuierung aller Ortskräfte und Partner*innen der Bundesregierung und deutscher Organisationen und Stiftungen sowie ein Aufnahmeprogramm für die Menschen in Afghanistan, die sich in den letzten Jahren unter anderem für Demokratie, Frauenrechte und eine freie Gesellschaft eingesetzt haben. (…)

Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der DFG-VK, zieht eine vorläufige Bilanz aus dem Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan: »20 Jahre militärischer Besatzung haben dem Land nichts gebracht.« Die DFG-VK habe die westliche Intervention infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 von Beginn an abgelehnt. »Der Einsatz war von Anfang an ein Fehler«, kritisiert Schulze von Glaßer. Zudem hätten die westlichen Besatzer*innen den strategischen Fehler begangen, die Zivilgesellschaft und die lokale Wirtschaft zuwenig zu fördern. Statt dessen habe der Fokus beinahe ausschließlich auf dem Militär gelegen. Allein der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch soll nach Angaben der Bundesregierung seit 2001 rund 12,5 Milliarden Euro gekostet haben. Zudem haben mehr als 50 deutsche Soldaten in dem Land ihr Leben verloren. »All das war umsonst. Afghanistan macht deutlich: Militärinterventionen können keine politischen Konflikte lösen«, so Michael Schulze von Glaßer. Die DFG-VK weise daher alle Rufe nach einer erneuten Militärintervention im Land scharf zurück: »Afghanistan sollte der deutschen Politik eine Lehre sein: Die militärische Sicherheitspolitik ist auf ganzer Linie gescheitert – es darf keine weiteren Auslandseinsätze der Bundeswehr mehr geben, und aktuelle Einsätze müssen beendet werden«, fordert der DFG-VK Geschäftsführer.