Zersplitterte Linke

Olivier Donnars/imago images/Le Pictorium Frankreichs Linke ist gespalten: Die Rechte freut's

Emmanuel Macron und alle, die rechts von ihm Politik machen, wird es freuen: Für Frankreichs Linke werden nach neuestem Stand im April 2022 mindestens fünf Kandidatinnen oder Kandidaten gegen den amtierenden Staatschef antreten. Der bleibt vorerst bei seiner alten Strategie »weder links noch rechts«, die ihm 2017 den Sieg einbrachte. Er wird auch im kommenden Frühjahr aller Voraussicht nach weder gegen den von Demoskopen nur im einstelligen Prozentbereich verorteten Parti Socialiste (PS) bestehen müssen noch gegen die linke France Insoumise (LFI) und deren Anführer Jean-Luc Mélenchon. Ernstzunehmende Widersacher Macrons, die sich zur Wiederwahl stellen, finden sich nur noch rechts und ganz rechts außen.

In den vergangenen vier Tagen füllte sich der Lostopf, aus dem sich die linke Wählerschaft im April ihren Kandidaten ziehen kann. Da wäre der Parti Socialiste, der ab dem 19. September beim Kongress in Villeurbanne (Rhône) die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Angebot haben wird. So ist es zumindest geplant. Die zukünftige Bewerberin um die größte politische Macht im Land wird allerdings schwer als überzeugte »Linke« zu vermitteln sein. In ihrer Stadt, der schillernden Metropole an der Seine, explodieren seit ihrem Amtsantritt vor sieben Jahren die Mieten und die Immobilienpreise. Viele Pariser mussten ihr bisheriges Zuhause aus Kostengründen verlassen, die Zahl der Obdachlosen wächst ständig. Ihr bisher größtes »Verdienst«, ist es, die Olympischen Spiele für 2024 in die französische Hauptstadt geholt zu haben. Ein »Erfolg« allerdings, den eine kritische Mehrheit der Stadt nicht als solchen betrachtet und für den sich außerdem auch ihr künftiger Gegner Macron auf die Schulter klopft.

Hidalgo, die Tochter andalusischer Einwanderer, ist die erste Frau, die es auf den Sessel des Pariser Bürgermeisters schaffte, und mit inzwischen 62 Lebensjahren wird sie nach Ségolène Royal erst die zweite Frau sein, die für den PS für die Präsidentschaft kandidiert. Während Royal 2007 gegen den damaligen rechtskonservativen Bewerber Nicolas Sarkozy relativ knapp unterlag, werden Hidalgo schon jetzt, noch vor ihrer offiziellen Proklamation Mitte September, kaum Chancen eingeräumt. Das liegt vor allem daran, dass sich die Stimmen ihrer Klientel – der linken Wählerschaft also – auf sehr unterschiedliche Wahlzettel verteilen werden. Erst an diesem Montag kam zu den bisher bekannten vier Bewerbungen eine fünfte dazu: Der ehemalige Wirtschafts- und Entwicklungsminister unter dem PS-Präsidenten François Hollande, Arnaud Montebourg, kündigte an, er werde »das Lager der Linken erweitern«.

Für Hidalgo, den ohne Parteivotum antretenden Mélenchon, den Kommunisten Fabien Roussel und die noch nicht namentlich bekannte Kandidatur aus der Ökopartei EE-LV bedeutet Montebourgs überraschender Vorstoß allerdings eher eine Verengung der eigenen Möglichkeiten. Während Roussels Aktivisten bereits mit ihrer »Caravane des jours heureux« – der »Karawane glücklicher Tage« – durchs Land ziehen, Plakate kleben und an alte, bessere Zeiten erinnern, grämt sich ihr ehemaliger Partner Mélenchon über die zerbrochene Allianz mit dem PCF. Ebenso wie die enttäuschten Anhänger einer Partnerschaft zwischen Grünen und PS die Entfremdung betrauern, die Hidalgos Schritt bei den beiden Parteien auslöste.

Was Montebourg denn mitbringe in seine von keiner Partei getragenen Kandidatur, fragten Journalisten am Montag den ehemaligen Minister, den der damalige Präsident Hollande wegen linker Renitenz aus der Regierung warf und durch den jungen, aufstrebenden Banker Emmanuel Macron ersetzte. »Arnaud treibt Projekte voran, die andere Kandidaten nicht im Programm haben«, ließ Montebourg seine Kampagnenorganisatoren antworten – ohne allerdings zu erklären, welche Projekte das denn sein könnten. Die Wahrheit sei anderswo zu suchen, hieß es am selben Tag in Pariser Debattenzirkeln: Es gehe Montebourg eigentlich nur darum, seinen Widerwillen gegen den neoliberalen Staatschef, der ihn vor sieben Jahren so elegant ausbootete, öffentlich und auf möglichst hohem politischen Niveau auszudrücken.