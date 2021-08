Drohnenattacke in Sindschar

Murat Cetinmuhurdar/Pool Presidential Press Service/AP/dpa Die Türkei setzt regelmäßig Kampfdrohnen im Nordirak ein (Batman, 3.2.2018)

Die türkische Armee hat Montag mittag einen Angriff auf einen belebten Marktplatz in der von Jesiden bewohnten Region Sindschar (kurdisch: Sengal) im Nordirak geflogen. Die Attacke mit einer Kampfdrohne galt einem Fahrzeug. Zwei seiner Insassen wurden getötet, ein dritter verwundet.

Bei einem der Toten handelt es sich nach Angaben der Sindschar-Wider­standseinheiten (YBS) um Said Hassan, einen ihrer hochrangigen Anführer. Diese jesidische Selbstverteidigungsmiliz steht zwar der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ideologisch nahe. Doch sie gehört der mehrheitlich aus schiitischen Verbänden gebildeten Allianz der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) an, die im Sommer 2014 von Bagdad zum Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) aufgestellt wurde. Als Kommandant des 80. Bataillons der PMU war der selbst aus Sindschar stammende Hassan damit auch Offizier der irakischen Streitkräfte. Doch in den Augen der türkischen Regierung, die bereits mehrfach Angriffe auf YBS-Ziele fliegen ließ, handelt es sich bei der YBS schlicht um einen Ableger der PKK.

Der Mordanschlag auf Hassan ereignete sich wenige Tage vor einem geplanten Besuch des irakischen Ministerpräsidenten Mustafa Al-Kadhimi in Sindschar. Der Politiker Ali Al-Khamimi vom Verteidigungsausschuss des irakischen Parlaments verurteilte den Angriff und forderte Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen des türkischen Staates.

Im August 2014 hatte der IS Sindschar überrannt, Tausende Jesiden massakriert sowie Frauen und Mädchen in die Sklaverei verschleppt. Bis heute ist der Status der Region, die im folgenden Jahr wieder befreit werden konnte, umkämpft. Ein Autonomierat von Sindschar, der 14 örtliche Gemeinden vertritt, wird von Bagdad nicht anerkannt. Im Herbst vergangenen Jahres einigten sich die kurdische Regionalregierung in Erbil und die irakische Regierung über die Köpfe der betroffenen Bevölkerung hinweg auf eine gemeinsame Verwaltung des außerhalb des kurdischen Autonomiegebietes gelegenen Sindschar-Gebietes sowie auf den Abzug der PMU. Doch viele Jesiden vertrauen der in Erbil regierenden Demokratischen Partei Kurdistans nicht mehr, da deren Peschmerga-Einheiten sich 2014 kampflos vor dem IS aus Sindschar zurückgezogen hatten.