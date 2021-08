Gefahr bleibt

Kyodo News via AP/dpa

Nach den starken Regenfällen in Japan mit mindestens sechs Todesopfern ist die Lage in den betroffenen Überschwemmungsgebieten weiter angespannt. Nach einer Unterbrechung regnete es am Montag auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu (Foto) erneut stark. Die nationale Meteorologische Behörde warnte die Bewohner in weiten Gebieten vor der andauernden Gefahr durch Überschwemmungen und Erdrutsche. Auch in anderen Teilen des Landes haben die Niederschläge Schäden angerichtet, wie etwa in der Präfektur Nagano. (dpa/jW)