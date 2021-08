Drei Dörfer

jW-Archiv Soldaten der Roten Armee in Berlin (Mai 1945)

Das Erscheinungsdatum dieses interessanten, nicht nur für die märkische Orts- und Regionalgeschichte aufschlussreichen Bandes haben Erika und Gerhard Schwarz bewusst gewählt. Nachdem die Publikation zum 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus nicht rechtzeitig erscheinen konnte, stellten sie sie zu Recht in den Zusammenhang mit dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die UdSSR.

Das Ehepaar Schwarz hat mit dem Band »Auf dem Weg nach Berlin«, dem Publikationen zur Geschichte ihres Heimatortes Rehfelde und zur jüdischen Zwangsarbeit auf dem Gut Garzau vorausgegangen waren, eine Gemeinschaftsarbeit vorgelegt, die von wissenschaftlicher Akribie und klarer politischer Haltung zeugt. Erstmals werden hier Kriegstagebücher der Roten Armee, besonders Gefechtsberichte der unteren Einheiten, die in Moskau freigegeben und in der Geschichtswissenschaft bisher nicht beachtet wurden, in ihrer handschriftlichen bzw. Schreibmaschinenfassung entschlüsselt, übersetzt und ausgewertet. Eine mühsame, äußerst zeitaufwendige, wertvolle Arbeit, die voll zu würdigen weiß, wer selbst ähnliche Materialien nutzte. Sie bilden den Grundstock der Darstellung.

Eingangs führen die Autoren im Kapitel »Russland muss erledigt werden« hin zum Thema. Sie richten den Blick auf die faschistische deutsche Aggressionspolitik und ihre mörderische Verwirklichung in der UdSSR, deren Scheitern dank des Verteidigungswillens der Völker der Sowjetunion und auf den opferreichen Vormarsch der Roten Armee bis zur Schlacht um Berlin. Erika und Gerhard Schwarz verfolgen allerdings nicht das Ziel, neue generelle Betrachtungen und Daten über den deutsch-sowjetischen Krieg zu präsentieren. Dennoch bereichern sie mit vielen Fakten und Deutungen das Bild der Schlacht um Berlin. Ihnen geht es vor allem darum, das Leben und Erleben der Menschen in Teilen der Mark Brandenburg gleichsam auf der »Mikroebene«, speziell in Rehfelde auf dem Barnim mit seinen Ortsteilen Werder und Zinndorf unter den Bedingungen des Krieges und der Nachkriegswochen, zur Darstellung zu bringen. Dies gelingt unter Heranziehung von mitunter schwer zugänglichen Materialien und örtlichen Zeitzeugenberichten.

Im Zentrum der intensiven Darstellung: die »Vier Tage zwischen Seelow und Berlin« vom 18. bis zum 21. April 1945 mit den Kampfhandlungen der 8. Gardearmee, der Eroberung Münchebergs und Buckows und der Einnahme von Rehfelde, Werder und Zinndorf am 21. April. Die Autoren verwenden die Begriffe »Eroberung« und »Einnahme«, weniger jedoch den Begriff »Befreiung«. Dies mag verwundern. Ich stimme dieser Differenzierung zu. Die Rote Armee befreite die vom faschistischen Deutschland okkupierten Länder. Sie »befreite« Warschau, Belgrad und Prag, die Insassen der Konzentrationslager und Gefängnisse, die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, sie »eroberte« bzw. nahm Budapest, Wien und Berlin ein. Die Sowjetarmee schlug als Hauptkraft der Alliierten die deutschen Streitkräfte entscheidend. Das führte zur »Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus«.

Sie gehen den »Folgen des Krieges« für die Einwohner der drei Dörfer mit deren »Flucht und Heimkehr« nach, behandeln den Einmarsch der Roten Armee, das spannungsvolle Wechselverhältnis zwischen ihren Angehörigen und der deutschen Bevölkerung, und die Anfänge demokratischer Umgestaltungen. Im Abschlusskapitel »Die Toten mahnen« werden detailliert Angaben zu den während der Kämpfe um die drei Dörfer gefallenen Rotarmisten, zu Wehrmachtsangehörigen, den umgekommenen Dorfbewohnern, den westalliierten Opfern bei drei Flugzeugabstürzen sowie zu ums Leben gekommenen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen gemacht.

Beeindruckend ist die Schilderung über die sowjetischen Gräber, des Umgangs der Roten Armee mit ihren gefallenen Angehörigen, der Schwierigkeiten bei der Grabanlage und deren Pflege. Die Anteilnahme der Autoren ist deutlich. Ihr Credo: »Unsere Sicht auf die Geschichte (...) soll die von Mahnenden sein, die in Kriegen kein Mittel der Politik zur Lösung von Konflikten sehen und das Säbelrasseln gegenüber Russland als Fehlleistung bei der Beurteilung von Vergangenheit und Gegenwart betrachten.« Dem schließt sich der Rezensent vorbehaltlos an.