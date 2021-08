Nachschlag: Der Prinz als Untertan

imago images/H. Tschanz-Hofmann »Kronprinz Friedrich in der Gefangenschaft zu Küstrin. Herbst 1730« (Carl Röchling, 1895)

Seinem Ruhm als Schriftsteller zum Trotz hat Heinrich Manns unvollendet gebliebenes Spätwerk nur geringe Bekanntheit erlangt. Das »letzte große Unternehmen« (so sein Bruder Thomas), der Roman »Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen«, blieb Fragment. Mann bleibt darin dem Motiv seines berühmtesten Romans treu und zeigt Grausamkeit und Absurdität preußischer Obrigkeit. Der da in dem 1960 erstmals publizierten Fragment unter dem Regime des Königs leidet, ist aber ein besonderer Untertan: der schöngeistige Kronprinz Friedrich, den sein Vater, der »Soldatenkönig« Friedrich Wilhelm I., gefügig machen will. 1979 erschien das als historischer Dialogroman angelegte Stück unter der Regie von Barbara Plensat als für den DDR-Rundfunk produziertes Hörspiel – ein Zeugnis auch der »Preußen-Renaissance« in der DDR, die unter Erich Honecker Ende der 70er Jahre anhob. Verdienstvollerweise hat der Deutschlandfunk das schöne, rund eineinhalbstündige Stück nun neu ausgestrahlt. (mp)