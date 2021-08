jW

Machtfragen

Zu jW vom 11.8.: »Signale auf Streik« und »Politischer Streik«

Flugs werden die alten Schlagworte hervorgeholt: Der GDL-Streik werde »auf dem Rücken der Kunden« ausgetragen, die Gewerkschaft der Lokführer nehme »die Gesellschaft in Geiselhaft«, es gehe ihr gar nicht um Entgelt, der Arbeitskampf sei ein »reiner Machtkampf« und – na klar – »unverhältnismäßig«. Da ist der persönliche Vorwurf, Claus Weselsky sei profilierungssüchtig und habe sich »verzockt« (EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel im DLF-Interview am 12.8.), fast schon eine Randnotiz. Die konzertierten Versuche, den Streik der GDL-Mitglieder zu delegitimieren, sind nicht nur durchsichtig, sondern verlogen obendrein. Denn die Schärfe der Auseinandersetzung resultiert letztlich aus dem Tarifeinheitsgesetz (TEG), welches Regierung, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und maßgebliche DGB-Gewerkschaften vor gut zehn Jahren auf den Weg brachten. Selbst in der gelebten »Sozialpartnerschaft« zwischen BDA und DGB gab es selten soviel traute Eintracht wie beim TEG. Das Ziel: den kampfstarken Berufsgewerkschaften das Rückgrat zu brechen, um weiterhin ungestört Konzessionstarifverträge und faule Kompromisse schließen zu können. Die Rechnung ging nicht auf, weil die im Bereich der Daseinvorsorge (insbesondere Verkehr, Gesundheit) tätigen, umtriebigen und gut organisierten »Spezialisten« wie GDL, Marburger Bund, Vereinigung Cockpit, Unabhängige Flugbegleiterorganisation und Gewerkschaft der Flugsicherung sich ihrer Haut zu wehren wussten. Oft mit dem Mittel des Arbeitskampfes, teils durch geschickte organisationspolitische Entscheidungen. Zu einem lupenreinen politischen Streik aller Betroffenen gegen das TEG, der durchaus zur Debatte stand, kam es seinerzeit nicht. Aber auch nicht zum flächendeckenden tariflichen »Häuserkampf«, in dem von Betrieb zu Betrieb geprüft wird, wer jeweils die »Mehrheitsgewerkschaft« ist. Wenn die »Arbeitgeber« davor bislang meist zurückschrecken, heißt das nicht, dass dies so bleiben muss. Das Erpressungspotential, das Andrea Nahles’ »Abschiedsgeschenk«, das TEG, in sich birgt, bleibt vorhanden – gefährdet wäre dann besonders die GDL. Tariffragen sind Machtfragen. Zu Recht weist die jW darauf hin, dass die Forderungen der GDL – selbst zu 100 Prozent durchgesetzt – noch Reallohnverlust bedeuten würden.

Dirk Vogelsang, Lilienthal

Gut libertär

Zu jW vom 12.8.: »Druck auf Ungeimpfte«

Schon Rudolf Virchow hat stets auf die gesellschaftliche Gesamtsituation verwiesen, die es Menschen erleichtert oder unmöglich macht, »gesund« zu bleiben oder wenigstens nicht zu Siechtum oder Tod verurteilt zu sein. Wenn Impfen geht, warum sonst irgend etwas ändern, etwa Trinkwasser aufbereiten in diversen Gegenden dieser Welt etc. Solche End-of-the-pipeline-Technologien sind im Kapitalismus deshalb sehr beliebt, wenn man sich überhaupt um die Menschen schert bzw. um ihr (Über-)Leben. Neoliberalen ist daran gelegen, jeden einzelnen die »Verantwortung« tragen zu lassen. Wer’s nicht kann, Pech gehabt. Deshalb passt das Ende kostenloser Tests auch ins neoliberale, sozialdarwinistische Bild. Einen »Impfzwang« hat es allerdings zu Recht auch im Sozialismus gegeben. Was im Sozialismus richtig ist, ist im Kapitalismus ja nicht falsch, im Gegenteil. Impfen bedeutet auch den Schutz derer, die sich wegen Vorerkrankungen nicht impfen lassen können. Impfgegner erheben die »freie Wahl« gut libertär zum absoluten Maß. Das ist nicht weniger als sozialdarwinistisch und asozial. Immer. Kritik an »Gesundheitspolitik« im Kapitalismus ist etwas völlig anderes.

Christoph Vohland, Bonn

Ausgeblendet

Zu jW vom 9.8.: »Entgegen den Wünschen des Westens«

Schön wäre es gewesen, die jW hätte auch darüber informiert, weshalb der neue Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, der CSU-Politiker Christian Schmidt, gerade jetzt dieses »Völkermorddekret« erlassen hat. Die Antwort findet sich im Mitte Juli herausgekommenen, 1.105 Seiten umfassenden Abschlussbericht einer zehnköpfigen internationalen Kommission zur Untersuchung der Kriegsverbrechen in der Region Srebrenica (incomfis-srebrenica.org; auf free-slobo. de findet man eine deutsche Übersetzung der 50 Seiten umfassenden »Schlussfolgerungen«). Der den Völkermord verneinende Bericht enthält eine vernichtende Beurteilung der Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY). Die parteiische Vorgehensweise dieses UN-Gerichtes und die negative Einflussnahme durch die Westmedien werden klar benannt. Insbesondere wird bemängelt, dass in der fraglichen Zeit in der Region stattgefundene schwere Kämpfe zwischen serbischen und muslimischen Truppen mit sehr vielen Toten vom ICTY total ausgeblendet wurden.

Kaspar Trümpy, Solothurn/Schweiz

In der Blase

Zu jW vom 12.8.: »Kabul in der Falle«

Trotz schwerster und unübersehbarer Niederlage wird dies kein Ende der Machtphantasien der USA oder Deutschlands bedeuten. Auch am Ende des Vietnamkrieges trat kein Überdenken der Rolle der USA als Kriegsmacht ein. Am Ende des Ersten Weltkrieges musste die »Dolchstoßlegende« dafür gebastelt werden, die Niederlage in einen Sieg umzudeuten: »im Felde unbesiegt …« »Verräter«, die am »Sieg« zweifelten, wurden ermordet. (…) Im Zweiten Weltkrieg war die Niederlage spätestens seit Stalingrad absehbar, für jedermann. (…) Krokodilstränen à la Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zeigen nur, wie wenig realistisch die Situation in Afghanistan seit Beginn des Krieges eingeschätzt worden war. Sehr bitter, vor allem für die Opfer des Krieges. (…) Werner Otto Müller-Hill hielt in einem »Kriegstagebuch 1944/45« seine Eindrücke fest. (…) Er spricht von geschlossenen Blasen, von Monaden, in denen die deutsche Heeresführung lebte. Parallelen zu heute? (…) Der Machtwahn dürfte an erster Stelle stehen, vor allem, wenn die Allmacht gefährdet scheint.

Dr. Barbara Hug, Schweiz