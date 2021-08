Beim Filmfest von Locarno geht der Hauptpreis Goldener Leopard in diesem Jahr an die Sozialstudie »Vengeance is Mine, All Others Pay Cash« aus Indonesien. Das teilte das Festival am Samstag mit. Der 43 Jahre alte indonesische Regisseur Edwin reflektiert darin die von Gewalt geprägte jüngere Geschichte seines Heimatlandes. Der Preis für die beste Regie im Hauptwettbewerb geht an den US-Amerikaner Abel Ferrara für den Politthriller »Zeros and Ones«. Im Hauptwettbewerb wird die Russin Anastasija Krasowskaja als beste Schauspielerin in der Milieustudie »Gerda« von Regisseurin Natalja Kudriaschowa (Russland) ausgezeichnet. Mohammed Mellali und Valero Escolar werden gemeinsam als beste Schauspieler in der Arbeiterkomödie »Sis dies corrents« (»The Odd-Job Men«) der spanischen Filmregisseurin Neus Ballús geehrt. (dpa/jW)