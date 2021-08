Nicaragua: Ortega warnt vor »Terrorismus«

Managua. Der Präsident von Nicaragua, Daniel Ortega, hat das Vorgehen der Behörden gegen Teile der Opposition mit dem Kampf gegen den »Terrorismus« begründet. Die in den vergangenen Monaten Festgenommenen hätten im Vorlauf der Wahl im November eine »Welle des Terrorismus« geplant, sagte Ortega am Freitag (Ortszeit). Die Opposition arbeite dabei mit den USA zusammen. Am Freitag durchsuchte die Polizei zudem die Räumlichkeiten der Zeitung La Prensa. Die Razzia begründeten die Behörden mit Vorwürfen von »Zollbetrug und Geldwäsche«. Der Journalist Carlos Fernando Chamorro teilte am Sonnabend über den Onlinedienst Twitter mit, dass sein Cousin und Kollege Juan Lorenzo Holmann festgenommen worden sei. (AFP/jW)