Seoul: Reduziertes Manöver mit USA

Seoul. Die Streitkräfte der USA und Südkoreas wollen wieder ihre jährlichen Manöver abhalten. Südkoreas Militär kündigte am Sonntag jedoch eine reduzierte Übung ohne Feldtraining an. Die Entscheidung sei auch unter Berücksichtigung der Coronapandemie sowie der »Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Friedensschaffung« getroffen worden, teilte der Generalstab mit. Die Kommandoübung soll den Angaben zufolge an diesem Montag beginnen und neun Tage dauern. Im Mittelpunkt stünden Computersimulationen. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert. Nordkorea wertet die Manöver als Vorbereitungen für einen Angriff. (dpa/jW)