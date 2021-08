Israel: Bennett will Lockdown verhindern

Tel Aviv. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat angesichts steigender Coronaneuinfektionen an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen und die Coronamaßnahmen einzuhalten. »Wir werden alles tun, um Lockdowns zu vermeiden«, schrieb er am Samstag abend auf seiner Facebook-Seite. »Wenn wir mit der Politik der Lockdowns und wirtschaftlich destruktiver Maßnahmen weitermachen, werden wir wirtschaftlich zusammenbrechen«, warnte Bennett. Am Sonntag befanden sich erstmals seit dem Frühjahr mehr als 500 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern in kritischem Zustand. Am Sonnabend waren 4.145 neue Coronainfektionen registriert worden. (dpa/jW)