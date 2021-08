Daniel Günther bleibt Chef der Nord-CDU

Neumünster. Die schleswig-holsteinische CDU wird weiter von Ministerpräsident Daniel Günther geführt. Ein Landesparteitag bestätigte Günther am Sonnabend in Neumünster mit einer Zustimmungsquote von 83,77 Prozent im Amt, wie ein Parteisprecher mitteilte. Der 48jährige führt die CDU im nördlichsten Bundesland bereits seit 2016. Seit 2017 ist Günther Ministerpräsident in Kiel, er regiert an der Spitze einer Dreierkoalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. In Schleswig-Holstein wird im Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. (AFP/jW)