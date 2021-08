Ahrtal: Alle Orte notdürftig erreichbar

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sind alle Orte über das Straßennetz zumindest notdürftig wieder erreichbar. Die Situation werde durch Räumarbeiten, provisorische Hilfswege und Behelfsbrücken stetig verbessert, wie der Krisenstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) am Sonnabend mitteilte. Im Bereich Dernau sei eine weitere Behelfsbrücke vom Technischen Hilfswerk eröffnet worden. Bei der Flut im Ahrtal waren 133 Menschen ums Leben gekommen, 766 wurden verletzt. Es werden noch drei Menschen vermisst. Am 14. und 15. Juli hatte extremer Starkregen eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört. (dpa/jW)