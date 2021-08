Scholz im Aufwind

Sven Hoppe/dpa Präsentiert sich als Wohltäter: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (München, 6.7.2021)

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl kommt Bewegung in den Wahlkampf. Allerdings nicht dank zündender Programme, sondern dank neuer Umfragen. Die Schwäche der Kandidaten von Unionsparteien und Bündnis 90/Die Grünen sorgt dafür, dass die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz plötzlich punkten konnte. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA für Springers Bild am Sonntag kommt die SPD erstmals seit zwei Jahren wieder auf 20 Prozent und liegt damit zum ersten Mal seit einem Jahr wieder vor den Grünen, die 18 Prozent erreichten – CDU/CSU kommen gemeinsam auf 25 Prozent. Rechnerisch ist damit nach dieser, aber auch anderen Umfragen eine »Ampel«-Koalition mit Grünen und FDP ebenso im Bereich des Möglichen wie »Rot-Rot-Grün« mit Grünen und Die Linke – und das womöglich unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Kandidat hat entsprechend Grund zur Freude. Er dürfte vor allem davon profitiert haben, dass seine Konkurrenten Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) zuletzt mit ihren Fehltritten die mediale Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Eine am Freitag veröffentliche Umfrage für das ZDF-»Politbarometer« ergab, dass 59 Prozent der Befragten Scholz das Amt des Bundeskanzlers zutrauen, ein Zuwachs von satten fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen. Laschet verlor sieben Prozentpunkte und liegt nur noch bei 28 Prozent. Baerbock halten nur 23 Prozent für »kanzlertauglich« (minus zwei Prozentpunkte).

Besser hätte vor diesem Hintergrund für die Sozialdemokraten der Start ihrer heißen Wahlkampfphase mit einem Auftritt von Scholz in Bochum nicht laufen können. »Ein Aufbruch ist möglich für unser Land«, griff der Bundesfinanzminister, der von den rund 1.300 Zuhörern in der Bochumer Innenstadt gefeiert wurde, das momentane Hoch auf. Er sei »ganz berührt« davon, dass ihm viele Menschen das Amt des Regierungschefs zutrauten.

Losgelöst von seiner politischen Vergangenheit spielte Scholz bei seinem Auftritt einmal mehr den Vorkämpfer für mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Wie der Rest der SPD-Spitze will auch ihr Kanzlerkandidat vergessen machen, dass er die neoliberale »Agenda 2010« als SPD-Generalsekretär umsetzen half und als Hamburgs Erster Bürgermeister in der »Cum Ex«-Affäre sowie auch als Finanzminister immer ein großes Herz für die Hochfinanz hatte. In seiner Rolle aufgehend lehnte Scholz in Bochum die von der Union propagierten Steuerentlastungen für Gutverdienende kategorisch ab: »Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist unsolidarisch und unmoralisch.« Ganz so, als hätte seine Partei nicht in den vergangenen acht Jahren mit den Unionsparteien regiert, ließ Scholz kein gutes Haar an ihnen. So warf er ihnen einen unverantwortlichen Kurs in der Wirtschaftspolitik vor. »Eine weitere von CDU und CSU geführte Bundesregierung kostet Deutschland Wohlstand, Arbeitsplätze und Zukunft. Das darf nicht sein«, warnte er.

Die aktuellen Umfragen sorgen auch bei den Befürwortern von »Rot-Rot-Grün« in der Partei Die Linke für Optimismus. Der Kovorsitzender ihrer Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, erklärte am Sonnabend, die Schwankungen bei den Umfragen zeigten, dass die Bundestagswahl noch völlig offen und damit auch ein Linksbündnis im Bund möglich sei. »Nur mit der Linken werden die Forderungen von SPD und Grünen auch Realität – nicht mit der FDP«, betonte Bartsch, der für seine Partei ein zweistelliges Wahlergebnis anstrebt und in Rostock das Direktmandat gewinnen will. Die Linke sei »der Schutzschirm gegen Laschet, Scheuer und Lindner«. Am Sonnabend hatte der Fraktionschef in Kühlungsborn am Auftakt einer Bühnentour entlang der Ostseeküste teilgenommen, gemeinsam mit Simone Oldenburg, Spitzenkandidatin für die parallel zur Bundestagswahl stattfindende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Laschet verteidigte unterdessen am Sonnabend bei einer Veranstaltung im sauerländischen Olpe die Forderungen der Union zur Steuerpolitik. Wer Steuererhöhungen fordere, wie alle Parteien links von der CDU, vergehe sich am »Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland«, so der Kandidat von CDU/CSU. An seinen Konkurrenten Scholz richtete Laschet einen Vorwurf, mit dem der Ministerpräsident von NRW bisher eher selbst zu kämpfen hat: einen »Schlafwagen-Wahlkampf« zu führen.