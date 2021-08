Rekordfußballer Gerd Müller gestorben

München. Der legendäre Fußballer Gerd Müller ist tot. Er starb am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren, wie sein Verein Bayern München mitteilte. Müller hatte mit dem deutschen Rekordmeister und der Nationalmannschaft der BRD Geschichte geschrieben: Er erzielte in 607 Pflichtspielen 566 Treffer für den FC Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga auf. Mit der westdeutschen Nationalmannschaft wurde Müller 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte. Müller trug den Spitznamen »Bomber der Nation«. (dpa/jW)