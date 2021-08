Dialog für Venezuela in Mexiko vereinbart

Mexiko-Stadt. Regierung und rechte Opposition in Venezuela haben sich auf die Einleitung eines Dialogs verständigt. Vertreter beider Seiten unterzeichneten am Freitag abend (Ortszeit) in Mexiko-Stadt eine Vereinbarung, Gespräche zur Beendigung der seit Jahren andauernden politischen und wirtschaftlichen Krise des Landes aufzunehmen. Als Gastgeber fungierte die mexikanische Regierung, Norwegen trat als Vermittler auf. Im Namen der Regierung von Nicolás Maduro unterzeichnete Jorge Rodríguez die Absichtserklärung für einen »umfassenden Dialog und Verhandlungsprozess«. Verhandlungsführer für das Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria war Gerardo Blayde. Beide Seiten wollen sich am 30. August erneut in Mexiko treffen, um eine Verhandlungsagenda mit sieben Punkten auszuhandeln. (AFP/jW)