Flammen überall

Alexandros Avramidis/REUTERS Dörfer schützen: Ein Löschflugzeug versucht einen Waldbrand nahe Ellinika auf der griechischen Insel Evia einzudämmen (8.8.2021)

Während die Waldbrände mancherorts zumindest vorübergehend unter Kontrolle gebracht werden können, haben sie andernorts weiterhin verheerende Auswirkungen. In Algerien sind bisher 65 Menschen in Zusammenhang mit Feuern im Land getötet worden. In Italien kämpfen die Feuerwehren weiter gegen zahlreiche Waldbrände. Frankreich entsandte erneut Flieger, um die Löscharbeiten im Nachbarland aus der Luft zu unterstützen. Immer wieder geraten die Feuer außer Kontrolle und bedrohen mitunter Gebäude. Bislang loderten die Flammen in vielen Naturschutzgebieten, Wäldern und Feldern und zerstörten Ernten und Häuser. Hinter vielen Feuern wird Brandstiftung oder unachtsames Verhalten vermutet. Politiker in Italien forderten zuletzt mehrfach, die Strafen für Brandstiftung zu verschärfen. Der Mittelmeerraum erlebt derzeit jedoch eine beispiellose Hitzewelle mit lebensfeindlichen Temperaturen bis zu 50 Grad, die Experten zufolge durch den Klimawandel bedingt ist. Der dadurch komplett ausgetrocknete Boden bietet beste Voraussetzungen für das Entfachen von Bränden.

Aber auch in Algerien geht die Regierung bei den Feuern von »geplanten« Handlungen aus. 22 Verdächtige seien inzwischen festgenommen worden, sagte Präsident Abdelmadjid Tebboune in einer Rede an die Nation im Staatsfernsehen. In der von den Feuern besonders betroffenen Region Tizi Ouzou zündete ein wütender Mob aus Rache einen Mann an und ließ ihn bei lebendigem Leib verbrennen. Die Menge hielt ihn für einen Brandstifter. Die Tat löste großes Entsetzen in der Bevölkerung aus. Nach Medienberichten erwiesen sich die Anschuldigungen zudem als falsch – der Mann sei in die Region gekommen, um bei Löscharbeiten zu helfen.

In Griechenland sind die Brände in allen Regionen des Landes unter Kontrolle oder sogar weitgehend gelöscht. Dies teilte der griechische Zivilschutz am Freitag morgen mit. Lediglich in der gebirgigen Region Gortynia auf der Halbinsel Peloponnes gebe es immer wieder kleinere Brände, die aber rasch von den Einsatzkräften gelöscht würden. Schätzungen zufolge wurden bei den schweren Bränden im August mehr als 100.000 Hektar Wald- und Buschland sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen zerstört. Eine abschließende Zahl der Häuser, die zerstört oder beschädigt wurden, liegt noch nicht vor.

In der Türkei besserte sich die Lage ebenfalls. Die Feuerwehr brachte in der südwesttürkischen Provinz Mugla zwei Wochen nach Ausbruch einen Großbrand unter Kontrolle. Seit Ende Juli waren in der Türkei mehr als 200 Feuer ausgebrochen, darunter 16 große Waldbrände. Mehr als die Hälfte der 81 Provinzen war betroffen. Besonders in den Küstenprovinzen Antalya und Mugla hat das Feuer große Zerstörung angerichtet. Acht Menschen kamen ums Leben. (dpa/jW)