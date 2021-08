»Ich klau’ meine Bilder am Wegesrand«

Günter Zint/Junius Verlag »Die Bürger haben uns Gammler genannt, aber wir waren stolz, wir hatten unseren eigenen Lebensentwurf«: Straßenszene im Hamburg der 60er Jahre

Ihr eindrucksvoller Bildband »Wilde Zeiten« hat 2019 beinahe eine gutdotierte Auszeichnung bekommen, doch dann kam etwas dazwischen.

»Wilde Zeiten« war für den Buchpreis der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg nominiert. Den Preis hat dann aber ein Buch über Helmut Schmidt bekommen. Ich hätte den Preis gern mitgenommen! Meine Koautorin Tania Kibermanis, die die Texte geschrieben hat, wollte ursprünglich nach Kuba verreisen – sie hatte ihre Reise gecancelt, und dann haben wir den Preis nicht gekriegt. Bei der Nominierung war das Buch noch an erster Stelle, und es wurde die längste Laudatio gehalten. Und dann? »The winner is – Helmut Schmidt.«

Der zum Bundeskanzler beförderte Wehrmachtsleutnant Helmut Schmidt … Ist die Hansestadt Ihnen gegenüber so unversöhnlich?

Mittlerweile lieben sie mich, das Hamburger Abendblatt hat mich sogar zum »Mann des Monats« gekürt, das war mir so peinlich … Deswegen überlege ich, ob ich hier etwas falsch gemacht habe. Was muss ich machen, damit sie aufhören, mich zu lieben?

Wie hat es Sie denn nach Hamburg verschlagen? Warum sind Sie hier geblieben?

Wie alles im Leben war es Zufall. Ich bin vor der Bundeswehr getürmt, war fahnenflüchtig und bin nach Schweden abgehauen, das war 1962. Mein Vater hatte an das Kreiswehrersatzamt einen Brief geschrieben, ich wäre kein Wehrdienstverweigerer, ich wäre nur in schlechte Gesellschaft geraten. Er wollte bestimmen, wer gut und wer schlecht ist in der Gesellschaft, er war ein alter Nazi: Wir haben uns nie verstanden, und ich habe zu seinem Lebensende, als er mein Buch zu Umweltsünden boykottieren wollte, zu ihm gesagt: »Du hast nur einmal was Gutes in deinem Leben gemacht, und das war ich …« War arg frech, aber es ging einfach nicht mehr.

Und als Wehrdienstverweigerer kamen Sie nach Hamburg?

Ich reiste damals öfter nach Westberlin, das den Alliiertenstatus hatte, da musste ich nicht zum Bund … Ein Kommilitone meiner Frau schlug mir vor, nach Hamburg zu fahren, wo seine englischen Kumpels – wir haben sie damals Leimis genannt – in der Großen Freiheit spielten. Ich fuhr hin, und so entdeckte ich den Star-Club. Ich war so fasziniert, dass der Klub zu meinem Stammlokal wurde – ein Jahr später war ich dort Hausfotograf. Ich hatte meinen »Starservice« gegründet: »Auch du kannst einen Star zu Hause haben«, hieß es. Für drei Mark konnte man ein Starfoto erwerben; es wurde an der Kasse verkauft. Neulich sah ich, dass ein Jimi-Hendrix-Foto von mir bei Ebay für 1.300 Euro angeboten wird.

Stimmt es, dass Hamburg in den 60er Jahren eine Freiheitsinsel in der Bundesrepublik war?

Hamburg und auch andere größere Städte wie Frankfurt am Main. Es lag an unserer Generation, wir nannten uns Exis, Existentialisten: Wir haben nur soviel gearbeitet, um unsere Lebenskosten zu decken, und nicht mehr. Die Bürger haben uns Gammler genannt, aber wir waren stolz, wir hatten unseren eigenen Lebensentwurf. Wir wollten nicht nur arbeiten, wir wollten auch Spaß am Leben haben, und der fing für uns im Star-Club an.

Spaß, aber auch Freiheit?

Gedankenfreiheit. Wir waren die politisch Bewussten, die sich Gedanken über die Zukunft gemacht haben, die sich nicht in das Hamsterrad der Nachkriegsgesellschaft haben einspannen lassen. Obwohl ich kein Student war, bin ich in den SDS eingetreten. Ich lebte in einer Kommune mit Ulrike Meinhof und Günter Wallraff. Zusammen mit Meinhof und Wallraff arbeiteten wir für Konkret. Das war mein Weg in den Journalismus, in den linken Journalismus. Von unseren Kollegen aus anderen Medien hielten wir uns fern. Abends wollten sie mit uns Bier trinken – aber das hat uns nicht geschmeckt. Die Auflage meiner St.-Pauli-Nachrichten ging innerhalb eines guten Jahres auf 1,2 Millionen. Peggy Parnass (Schauspielerin und Autorin, jW) und meine Frau waren unsere Fotomodels, professionelle Models wären zu teuer gewesen.

Günter Zint/Junius Verlag Rockgötter 1967 in Hamburg: Mitch Mitchell, Jimi Hendrix und Noel Redding (v. l.)

Wann wurde es politischer?

1968, mit der versuchten Revolution. Eins meiner Bücher habe ich »Leichte Schläge« genannt: Ich bin damals ein paarmal verprügelt worden, habe immer die besten Anwälte gekriegt, und habe es sogar mal geschafft, einen Polizisten zur Verurteilung zu bringen, der mich verprügelt und meine Kamera kaputtgetreten hatte.

Sie sprechen von 1968 als Zeitpunkt einer versuchten Revolution. Gab es damals tatsächlich die Stimmung des Aufbruchs, dass da etwas vor sich ging?

Wir waren größenwahnsinnig. Wir waren tatsächlich so durchgeknallte Bürgerkinder, haben geglaubt, morgen ist Revolution. Ich hatte schon keine Steuern mehr gezahlt.

Was war für Sie das wichtigste Ereignis der 60er Jahre?

Die Anti-Springer-Bewegung nach dem Dutschke-Attentat (am 11.4.1968, jW). Es war einen Tick zuviel, zuerst der Mord an Benno Ohnesorg (am 2.6.1967, jW) und wenig später das Attentat auf Rudi Dutschke. Wir haben »Springer ist Mörder« gerufen und demonstriert. Ich fotografierte unsere Demos und bin zusammengeschlagen worden, davon erzähle ich in meinem Buch. Nach dem Dutschke-Attentat haben sie mich einmal »frisch gemacht«, wie man im Polizeijargon so sagte. Ich hatte fotografiert, wie einem jungen Mann von einem Polizisten in die Eier getreten wird. Das hat sein Vorgesetzter gesehen: »Pack den Burschen, und weg damit!« Ich war meine Kamera los und wurde zusammengeschlagen. Der Polizeiobermeister Binte ist zu 500 Mark Geldstrafe dafür verurteilt worden, es war Schmerzensgeld für mich. Im Gerichtssaal ging er vorbei und sagte: »Glauben Sie janicht, dass ich das zahle – da wird auf der Wache gesammelt!« Soviel zum Thema Polizeikameradschaft.

Und das alles, obwohl Westberlin, wo auf Ohnesorg und Dutschke geschossen wurde, so wie Hamburg eine SPD-Regierung hatte?

Richtig, der Bürgermeister von Berlin hat ja gesagt: »Schaut euch diese Typen an!« Ich habe dann Polizisten fotografiert und meine Postkartenserie gemacht: »Schaut euch DIESE Typen an!«, woraufhin sie bei mir Hausdurchsuchung gemacht haben. Wegen so lächerlicher Politpostkarten. Heute lacht man über so was. Aber damals wehte noch ein ganz anderer Wind, das war noch Preußentum.

Das war ein anderer Wind? Inwiefern hat sich da was geändert? In Ihrem Buch sieht man Fotos vom G20-Gipfel in Hamburg, die Polizei war ja hier nicht viel sanfter.

Wenn man mit einzelnen Polizisten redet, sind einige dabei, die nachdenken. Bei einer Großlage aber herrscht ein militärischer Korpsgeist. Viele Polizeibeamte fangen auch erst an auszupacken, wenn sie pensioniert sind.

Es kommt ja auch auf die Wachen an.

Die Polizeiwache in der Budapester Straße in Hamburg war damals die Wache mit der steilsten Treppe: Jeder, der dort in der Zelle war, hatte blaue Flecken und mitunter sogar eine gebrochene Nase, weil die Gefangenen immer die Treppe he­runtergestoßen wurden.

Günter Zint/Junius Verlag Günter Zint

Inwiefern war es Teil der Staatstaktik, Kritiker, die nicht ins Bild passten, finanziell zu ruinieren?

In den 80er Jahren hatte ich zwölf Prozesse gleichzeitig … Immer nur mit Institutionen, nie mit Privatpersonen, das war während der Anti-AKW-Zeit. Ich erhielt eine Anklage nach der anderen, und meine Gewerkschaft hat mir dankenswerterweise Rechtsschutz gegeben. Wolfgang Schimmel, unser Justitiar, hat mir eines Tages gesagt: »Günter, du musst noch 180 Jahre Mitglied bleiben, um den Schaden wiedergutzumachen, den du hier anrichtest.« Ein Jahr später haben wir alle Prozesse gewonnen. Das Dumme ist nur, dass die meisten Kollegen – ich bin Sprecher der Fotografen der Deutschen Journalistenunion und erzähle aus Erfahrung – nicht für ihre Rechte kämpfen. Ich sage immer, das Recht wird dir nicht wie frische Brötchen ins Haus gebracht, das musst du erkämpfen. Heute war ich beim Prozess eines Mitarbeiters. Sechs Fotos von ihm wurden zweckentfremdet für Restaurantwerbung benutzt: Er hat vom Gericht 7.200 Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen. Der Richter hat ganz klar gesagt, diese Verhunzung der Fotos sei ein ganz scharfer Eingriff in die Persönlichkeits- und Künstlerrechte, in die Rechte des Fotografen, und das müsse sanktioniert werden.

Meinen Sie, dass ein neuer Aufbruch, eine neue emanzipatorische linke Bewegung in Deutschland möglich ist?

Die Jugend heute ist nicht nur konsumorientiert, es gibt linke und kritische junge Menschen. 1968 haben wir naiv geglaubt, wir ernteten Sympathien, als wir abends in die Kneipen gingen und Arbeiterkampf verkaufen wollten. Von wegen … Uns wurden Prügel angeboten: Bei Blohm und Voss haben die westdeutschen Arbeiter uns verprügeln wollen, als wir vor die Werktore gingen. Wir waren größenwahnsinnig zu glauben, dass die Massen uns folgen würden. Die Massen riefen uns jedoch zu: »Arbeitslager! Eingesperrt gehört ihr!«

Ihre zweite Leidenschaft neben der Fotografie ist das St.-Pauli-Museum.

Alles fing mit meinem Buch »Die weiße Taube« an. Ich suchte nach einem Fotoarchiv von St. Pauli. Es gab keins. Ich habe das Archiv gegründet, später kam das Museum, um eine Außenwirkung zu kriegen. Ich habe angefangen, monatlich Zeitzeugenabende zu veranstalten: Da kamen Schlagringkämpferinnen und Striptänzerinnen, Leute aus dem Milieu, um aus ihrem Leben zu erzählen.

Hamburg erinnert mittlerweile – wie die meisten deutschen Großstädte – an eine sterile Shoppingstadt. Überlebt der Kiez?

Glücklicherweise bin ich auf St. Pauli in einer ganz anderen Szene: Ich bin Mitinhaber in der Hafenstraße, mir gehören dort eine Tür und ein Fenster. Es gibt drei Strömungen auf St. Pauli, die nebeneinander laufen, ohne dass sie sich je in die Quere kommen: Das eine sind die Touris, das andere sind die Bürger, die Yuppies, die hier wohnen, denn Arbeiter gibt es kaum noch. Und es gibt die linke Szene. Ich finde, St. Pauli erfindet sich immer wieder neu. St. Pauli ist schon oft totgeredet worden, aber wenn ein herbeigelaufener Yuppie hier jemandem querkommt und seine Kleidung bekotzt wird, dann kommt er auch nicht mehr her.

Problematisch ist die Touriszene, vor allem in der Großen Freiheit. Das ist Ballermann pur. Die Sternschanze, vormals linke Hochburg, ist hingegen mittlerweile ein völlig korruptes Viertel geworden. Das ist eine ganz besondere Klientel, die mir auch nicht schmeckt. Ich halte mich lieber in der Hafenstraße und im FC-St.-Pauli-Museum auf, da ist jetzt auch ein Raum mit meinen Arbeiten eingerichtet worden, zum Thema Hafenstraße. Und da haben wir sogar eine Barrikade gebaut, um den Kindern zu zeigen, wie das geht – bei den unverschämten Mietpreisen heute müssen sie das ja bald wieder machen.

In Hamburg wird ja auch irre viel abgerissen.

1945, nach Kriegsende, stand hier auf St. Pauli vieles. Die Engländer haben nach jedem Bombardement Luftaufnahmen gemacht, wo zu sehen war, was stehenblieb. Die Deutschen haben nach dem Krieg noch mehr kaputtgemacht, als im Krieg zerstört wurde. Ich nenne es auch »Hanse- und Abrissstadt Hamburg«. Auf St. Pauli steht kein Haus mehr unter Denkmalschutz, es gibt ein paar unter Milieuschutz, die alte St.-Pauli-Apotheke steht noch unter Denkmalschutz, aber sonst so gut wie nichts.

Was ist das Essentielle an Ihrem Fotostil?

Was mir gefällt, ist für mich auch Kunst. Es ist Geschmackssache. Ich bin zunächst Dokumentarist. Ich baue keine Fotos, ich installiere nicht. Ich klau’ meine Bilder am Wegesrand. Am besten, man erkennt mich nicht. Ich habe die heutige Gerichtsverhandlung heimlich fotografiert, es hat keiner gemerkt, durch die neuen Telefone kann man es perfekt machen. Ich kann nachts im »Goldenen Handschuh« oder im »Elbschlosskeller« fotografieren, ohne Licht, die moderne Kamera sieht mehr als mein Auge. Das hätte ich in den 60er Jahren gebraucht, da musste ich immer einen großen Blitz mitschleppen, mit Bleiakku, das war ein Aufwand. Es gibt aber auch Schattenseiten dieser Entwicklung: die sogenannten Lesereporter, die für die Bild loslaufen – so wird ein pinkelnder Fußballer an einer Autobahnraststätte zu einer Nachricht.