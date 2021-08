Nachschlag: Kunst als Äquivalent

imago images/Mary Evans Soll gefälschte Kunst an den Sammler bringen: P. J. Puznowski (Cameron Diaz) in »Gambit«

Mit alten und seltenen Gemälden lässt sich bekanntlich richtig Geld machen. Kunst ist, zumindest in ihren hochpreisigen Etagen, selbst eine Art Äquivalent geworden – warum sonst liegen viele bekannte Werke dauerhaft in klimatisierten Banktresoren? In »Gambit – Der Masterplan« wird das Milieu um schwerreiche Sammler, gewiefte Händler und schwadronierende »Experten« satirisch beleuchtet: Ein bislang unbekannter Monet taucht auf, ausgerechnet in einem heruntergewirtschafteten Trailerpark im tiefsten Texas. Das Werk ist natürlich gefälscht, aber das erkennt niemand, auch nicht der hochbezahlte Sachverständige – und so wandert das gute Stück zum kunstsinnigen, aber fiesen Magnaten Lionel Shabandar. Der lässt sich ebenfalls hereinlegen. Wie aus dem nachgemalten Stück Leinwand schließlich doch noch echtes Geld wird, ist teilweise slapstickhaft gezeichnet. Doch als schräger Blick auf einen durch und durch korrupten Teil des kapitalistischen Marktes ist der Streifen sehenswert. (sc)