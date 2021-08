jW

Falscher Geist

Zu jW vom 9.8.: »Die Masse macht’s«

Die meist gescheiten und treffenden Kommentare beim »Nachschlag« auf Seite 14 jeder Ausgabe sind zum olympischen Theater eindeutig: »Zumutung Olympia« (9.8.) und »Olympia abschaffen« (10.8.). Das gefiel mir. Warum nur jammert dann jW-Autor Andreas Müller auf der Sportseite vom 9. August über den deutschen Spitzensport, der angeblich den Anschluss verloren hat? Da werden wie in allen »Qualitätszeitungen« Medaillen gezählt und der neunte Platz im Nationenranking beweint. Brauchen wir das in der jW? Nicht nur Olympia gehört abgeschafft, auch die ganze fragwürdige und teure Förderung des Spitzensports sollte man endlich in die Tonne treten! Die Olympioniken, in der Mehrheit Soldaten und Polizisten, treten vorgeblich für den Geist Olympias, für friedliche Völkerverständigung, ein? Ist das nicht absurd?

Emmo Frey, Dachau

Reale Gefahr

Zu jW vom 11.8.: »Leitender Redakteur Geschichte des Tages: Sven Felix Kellerhoff«

Der 13. August 2021 markiert neben dem 60. Jahrestag des Mauerbaus ein zweites bemerkenswertes Ereignis: Es ist der 150. Geburtstag Karl Liebknechts, ein guter Anlass, an seinen energischen Kampf gegen den Krieg zu erinnern. Er stimmte im deutschen Reichstag 1914 als einziger gegen den Krieg und die Kriegskredite, und er organisierte Proteste. Dem Ersten Weltkrieg folgte ein zweiter mit noch verheerenderen Opferzahlen und Zerstörungen. Auch damit im 20. Jahrhundert kein dritter Weltkrieg dazukam, wurde vor 60 Jahren in Berlin die Mauer gebaut. Über den Mauerbau wurde in den Medien jetzt ausführlich debattiert. Selten wurde dabei der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy zitiert, der äußerte, dass die Mauer zwar nicht schön sei, aber besser als Krieg. Wer sich ernsthaft mit der Geschichte befasst hat, weiß, wie real die Gefahr war. 1961 war die Sicherheitslage sehr angespannt, und so reagierte die Sowjetunion auf Truppenbewegungen der NATO mit einer Verstärkung ihrer militärischen Verbände in Mitteleuropa. Dem intelligenten Kennedy war klar, dass die USA in einem Kernwaffenkrieg nicht mehr unverletzbar waren. Da der Grat zwischen Krieg und Frieden im Sommer 1961 sehr schmal wurde, schickte Kennedy seinen persönlichen Beauftragten John J. McCloy am 17. Juli 1961 nach Moskau. Die intensiven diplomatischen Bemühungen der USA und der UdSSR führten schließlich in der zweiten Hälfte des Monats Juli 1961 zu einem gemeinsamen Lösungsansatz. Der bestand darin, den Status quo in Berlin, in Deutschland und Europa zu akzeptieren. Das betraf auch die bevorstehende Schließung der DDR-Grenze, über die Kennedy seine deutschen Verbündeten allerdings nicht vorher informierte. Die Schließung der Grenze erfolgte vor allem, weil die DDR unter den Bedingungen der offenen Grenze in ihrer Existenz bedroht war. Sie verlor jährlich mehr als eine Milliarde Mark und erlitt weitere Verluste von 2,5 bis drei Milliarden D-Mark durch die Abwanderung von Fachkräften, Ärzten und Lehrern.

Horst Neumann, Bad Kleinen

Zu leicht befunden

Zu jW vom 10.8.: »Gewonnen, aber verloren«

Die Analyse von Reinhard Lauterbach spricht in großer Offenheit brisante Punkte der allgemeinen gegenwärtigen Entwicklung in der Welt am Beispiel von Belarus an, und sie wirft ernste Fragen auf, die die Entwicklung der Linken betreffen: Warum sind diese bis auf den heutigen Tag allzugern bereit, die Verantwortung für die Rettung der Welt aus ihrer jetzigen Lage auf ganz unterschiedliche »Stellvertreter« abzuwälzen, wenn diese nur standhalten? Belarus, Russland oder die VR China – schon diese drei Staaten halten doch seit Jahrzehnten unter ganz verschiedenen Entwicklungen, Prämissen und Interessen dem Westen stand, und in dessen Visier genommen werden sie zwar alle, aber in differenzierter Weise und mit Mitteln, die man nicht ignorieren sollte (gerade auf die jungen Generationen bezogen!). Warum macht der NATO-Westen das bei allen Gelegenheiten wie zuletzt der Olympiade in Tokio? Er macht das, weil seine Analysen ergeben, dass, umgangssprachlich ausgedrückt, »da was geht« in Minsk, in Kiew, in Russland, in Hongkong, in islamischen Bereichen Asiens (…) und unter den Bedingungen von Klimakrise und pandemischer Krise. Sind das die Anstrengungen eines demnächst untergehenden Systems unter der Herrschaft eines senilen US-Präsidenten? Nein, keineswegs. Gerade zeigt die US-Administration, dass sie sehr konzentriert Dinge auf den Weg bringt, die ihrem strategischen Ziel dienen (…). Wie sieht es denn mit dem »Standhalten« gegenüber dieser hochgefährlichen Entwicklung in Deutschland und Europa aus? Doch wohl ganz schlecht! Die Partei Die Linke scheint (…) das Problem schlicht ignorieren zu wollen, die DKP neigt zu genau der »Stellvertreter«-Haltung (…). Wie war das noch? »Geschätzt, gewogen und zu leicht befunden …«

Bernd Jacoby, Wiesbaden

Große Lücke

Zu jW vom 10.8.: »Abgeschrieben«

Die Stellungnahme zum aktuellen IPCC-Bericht (…) enthält eine Lücke. Von der Partei Die Linke müsste man doch mehr als das erwarten, was Grüne und SPD und auch FDP wie CDU nahezu wortgleich von sich geben. Die Stichworte wären: Frieden und Entspannung, gutnachbarliche Zusammenarbeit. (…) Ein globales Problem, eine Katastrophe, der sich niemand räumlich zu entziehen vermag, kann nicht bewältigt werden, wenn ich die Welt mit Kriegen, Sanktionen, Abstrafungen, Verunglimpfungen und Diskriminierungen überziehe. Wer mit seinen Nachbarn nicht auskommen will, diese also nicht respektiert, wird eine solche Aufgabe durch falsche Prioritätensetzung, hier kalter Krieg gegen China, Regime-Change in Russland und anderswo, Bevormundung der »dritten Welt«, unter keinen Umständen je schaffen können. Genau das aber geschieht, forciert durch Politiker wie den CDU-Außenexperten Norbert Röttgen und von Die Linke nicht thematisiert (…). Krieg zöge viel schlimmere Konsequenzen als 1,5 Grad Temperaturanstieg nach sich – den zu verhindern im kalten Krieg jedenfalls nicht gelingen kann.

Klaus Ludwig, Dalheim