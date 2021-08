Die Nützlichkeit des Kirschbaums

imago images/Mary Evans Proletarischer Blick auf die Kultur der Sklavenhalter: Bertolt Brecht (geb. 10.2.1898 in Augsburg, gest. 14.8.1956 in Berlin/DDR)

Die Frage, was sozialistische Moral sei, hat mir Bertolt Brecht beantwortet. »Sozialistische Moral«, werden die Schlauberger sagen, »ist einfach Klassenmoral.« Wenn das so ist, hätte die sozialistische der bürgerlichen Moral vorerst nur das eine voraus, dass sie sich zu ihrer Partikularität bekennt. Wo der Bürger Gott oder Natur anruft und sich selbst meint, von Menschenrechten fabuliert und doch immer nur auf seinen Vorteil aus ist, hätte der Sozialist von vornherein nur sich selbst und seine Leute im Sinn. Er spielte mit offenen Karten und bliebe bei sich. Brecht aber erklärte 1932, die Kommunisten sprächen »nicht für uns als ein kleiner Teil, sondern für die gesamte Menschheit als der Teil, der die Interessen der gesamten Menschheit (nicht eines Teils) vertritt«. Wie er sich das dachte, legte er unter anderem in seinem »Verhör des Lukullus« nieder. Es kam als Hörspiel auf Radio Beromünster (1940) heraus.

Allein, das ist noch nicht die erste Bearbeitung des Stoffs, der aus dem unvollendeten Caesar-Roman hervorgegangen ist. In »Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar« (1938/1939) steht der Imperialist nackt vor uns. Was uns in der Schule als Caesars weise Führung und geniale Kriegskunst verkauft worden ist, erweist sich als Bereicherung und Schiebung. Im Zentrum des Romans stehen die »Aufzeichnungen des Sklaven Rarus«, der ein unsentimentaler, genauer Beobachter, jedoch ein Diener ist. So erklärt sich wohl, dass Danièle Huillet und Jean-Marie Straub, die ihren Film »Geschichtsunterricht« (1972) ursprünglich ganz aus der Sicht des Rarus erzählen wollten, sich dafür entschieden, Brechts Romanfragment statt dessen mit langen Fahrten durch Trastevere zu kontern. Trastevere war das frühere Arbeiterviertel Roms und zu der Zeit des Filmdrehs noch nicht gentrifiziert. Die Einstellungen aufs Viertel spiegeln das Rom der Unteren, geben ihren Blickwinkel wieder. Außerdem zeigt der Film eine steinerne Huldigung des Faschismus an das antike Rom, Caesar wird zu Mussolini.

Lukullus, der bereits in Brechts Roman auftritt, hat in der Erzählung »Die Trophäen des Lukullus« (1939) ein Solo. Doch der große Eroberer gleicht darin einem begossenen Pudel. In einer räuberischen Gesellschaft, in der sich allen »die Hand zur Klaue krümmt«, muss auch der Räuber zum Beraubten werden. Und das ist Lukullus widerfahren, der – was übrigens der historischen Wahrheit entspricht – von Pompeius um seine Eroberungen in Asien gebracht worden ist. Lukullus fürchtet um seinen Ruhm. Doch worin besteht er? Der Dichterphilosoph Lukrez schlägt ihm vor, sein Ruhm sei der Kirschbaum, den er von seinem Feldzug nach Rom gebracht hat, denn »wenn alle Trophäen aller Eroberer zu Staub zerfallen sein werden, wird diese schönste deiner Trophäen im Frühjahr als die eines unbekannten Eroberers noch immer im Wind auf den Hügeln flattern«.

Auch den Kirschbaum hat sich Brecht nicht ausgedacht, schon Plinius der Ältere berichtet, Lukullus habe die Bäume aus dem von ihm überfallenen Königreich Pontos eingeführt, »und 120 Jahre später kamen sie über den Ozean bis nach Britannien«. Ausgedacht hat sich Brecht aber, dass sich Lukullus in der Unterwelt einem proletarischen Gericht stellen müsse, vor dem er die Nützlichkeit seiner Taten zu beweisen hätte. Das Proletariat als potentiell universale Klasse bewertet, was der Menschheit nützlich ist. Das ist die Hörspielfassung des Stoffs. Lukullus führt, nun sehr viel weniger verzagt als in der Erzählung, seine Eroberungen ins Feld. In einer Gegenrechnung werden ihm von Zeugen und Schöffen die Toten präsentiert, die auf sein Konto gehen. Als es schon ganz schlecht um den Angeklagten steht, kommt die Rede auf den Kirschbaum. Auch wenn es heißt, für diese eine Wohltat habe er 80.000 »in den Orkus« geschickt, bleibt das Urteil offen.

Doch als Brecht dies mit Margarete Steffin niederschrieb, war Eindeutigkeit verlangt. Lukullus war der Imperialist, der Mussolini. Und da sollte kein Urteil gesprochen werden? Was wäre Mussolinis, was Hitlers Kirschbaum gewesen? Allein die Frage ist obszön. Deshalb ließ Brecht ihn 1951 nicht mehr davonkommen: »Ah ja, ins Nichts mit ihm und ins Nichts mit / Allen wie er!« Auch unter dem Druck von Akademie und Partei porträtierte er in der Opernfassung desselben Jahres den Lukullus als Schurken. Die Oper mit der in Parodie und Perkussion brillierenden Musik von Paul Dessau wurde in »Die Verurteilung des Lukullus« umbenannt.

Das ist alles leicht zu begreifen, allerdings hatte sich so die Moral verengt: Weil der Herrscher unser Gegner ist, sollen seine Untaten weder für uns noch die Menschheit etwas abwerfen dürfen. Dagegen erinnerte der Schriftsteller Jean Paulhan (1884–1968) daran, dass mehr »als nur eine Epopöe von Lukrez über Goethe bis Balzac von den Diensten handelt, die der Teufel Gott und das Böse dem Guten erweist, bis dahin, dass die beiden ineinander übergehen«. Bei Hegel, schreibt Friedrich Engels, »ist das Böse die Form, worin die Triebkraft der geschichtlichen Entwicklung sich darstellt«. Diese Triebkraft, die seit einiger Zeit Kapitalismus heißt, ist zerstörerisch, aber im Zerstören mitunter schöpferisch. Immerhin hat die Bourgeoisie das Proletariat und damit die Möglichkeit des Kommunismus hervorgebracht. Militärtechnik sorgt für praktische Haushaltsgeräte, Brandrodung für fruchtbaren Boden. Es unterscheidet sich der vormarxistische Kommunist vom marxistischen darin, dass der erstere zurück zu einer unschuldigen Natur will, die es für den letzteren, auch für Brecht, nie gegeben hat.

Bertolt Brecht hat die ethische Diskussion um zwei unschätzbare Ideen bereichert: Er hat, am deutlichsten in den »Fragen eines lesenden Arbeiters« (1935), die fast wörtlich in der Lukullus-Oper wiederkehren, einen proletarischen Blick auf die Kultur der Sklavenhalter geworfen. Er hat zugleich die partikulare Perspektive zu einer universalen geweitet, indem er lehrte, das Nützliche im Unnützen, das Bauende im Abbrechenden, das Unsre in dem Ihren und das Allgemeine im Besonderen zu erkennen. Das ist der Kirschbaum des Lukullus.