Autobahn auf falscher Spur

Julian Stratenschulte/dpa Die Neuordnung des Schnellstraßennetzes reißt Schlaglöcher in den Bundeshaushalt

Die »Reform« der Autobahn kommt die Bevölkerung teuer zu stehen. Die für Planung, Bau und Instandhaltung zuständige GmbH verschlingt immer größere Summen an Steuergeld. Im kommenden Jahr wird voraussichtlich dreimal soviel benötigt wie ursprünglich vorgesehen.

Das geht aus einer Kabinettvorlage des Bundesfinanzministers hervor; der Tagesspiegel hatte am Freitag zuerst darüber berichtet. Darin heißt es über den Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025: »Damit die Autobahn-GmbH des Bundes die ihr im Zuge der Reform der Auftragsverwaltung zugewiesenen Aufgaben angemessen erfüllen kann, werden die Mittel für Betrieb, Planung und Verwaltung im Jahr 2022 gegen 2021 um 210 Millionen Euro erhöht.« Wie es in dem Blatt weiter heißt, wurde der Bedarf der Autobahn-GmbH für die nächsten Jahre zuerst mit 1,36 Milliarden Euro angesetzt, dann auf 1,766 Milliarden Euro erhöht – und nun werden dem Unternehmen 1,996 Milliarden Euro zugewiesen. Hinzu kommen noch einmal 5,5 Milliarden Euro im Jahr für Investitionen.

Als die Bundesregierung daran ging, die Verwaltung der Autobahn neu zu organisieren, wurde noch viel von Kosteneinsparungen und höherer Effizienz lamentiert. Wie sich nun zeigt, waren das nur leere Versprechen. Die ersten Berechnungen der Bundesregierung seien sogar völlig realitätsfern gewesen, will der Tagesspiegel aus der Verkehrsbranche erfahren haben.

Im Gesetzentwurf vom 30. Dezember 2016 hieß es noch, »dass mit Betriebsbeginn der Gesellschaft privaten Rechts für das Jahr 2021 von einem Erfüllungsaufwand des Bundes (inklusive Personalkosten) von rund 632 Millionen Euro ausgegangen wird«. Auch in einer Beschlussempfehlung für den deutschen Bundestag vom Februar 2017 ist noch von Betriebskosten in Höhe von 632 Millionen Euro die Rede.

Einen Unterschied zwischen den ursprünglich geplanten Kosten und dem aktuellen Bedarf will die Bundesregierung nicht erkennen. »De facto gibt es keine Kostensteigerung«, teilte das Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) auf Anfrage des Tagesspiegels mit. Die Kosten seien schon vorher dagewesen, nur seien sie bei den Ländern aufgelaufen. Wie das Blatt weiterschreibt, könne auch die Autobahn-GmbH den Kostenanstieg nicht erklären.

Bereits in den zurückliegenden Jahren gab die Autobahn-GmbH Geld mit vollen Händen aus. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion geht hervor, dass das Unternehmen in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 185 Millionen Euro mehr ausgegeben hat als geplant war. Im ersten Jahr des Zeitraums lagen die Kosten niedriger als prognostiziert; aber seit 2019 stiegen sie rapide an: Zuerst betrugen die Mehrkosten »nur« 39 Millionen Euro, im Jahr 2020 dagegen schon 148 Millionen Euro. Finanziert wurden die Mehrkosten durch Verzögerungen von Projekten oder indem bei Investitionen wie Lärmschutzwänden gespart wurde.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Sven-Christian Kindler, sparte nicht mit Kritik an Verkehrsminister Scheuer. Dieser habe die Reform der Autobahnverwaltung »gegen die Wand gefahren«, sagte er laut Nachrichtenagentur AFP. Die Reform sei immer noch nicht abgeschlossen, und sie werde »von Tag zu Tag teurer«. In zentralen Bereichen werde es »ein jahrelanges und immens teures Durchwurschteln geben«, kritisierte er und machte Scheuer für die Zusatzkosten verantwortlich. »Die einzigen, die von der Reform wirklich profitieren, sind derzeit die teuren Berater des Verkehrsministers.« Für sie sei die Neuordnung ein »wahrer Goldesel«.

Dass bei der Autobahn-GmbH vor allem das Chaos regiert, darauf deuteten bereits Berichte aus dem Frühjahr hin. Mitte März war bekannt geworden, dass sich 20.000 unbezahlte Rechnungen angestaut haben sollen. Dabei soll es sich um einen Gesamtbetrag von rund 1,2 Milliarden Euro gehandelt haben. In Bremen war ein Bauunternehmen wegen unbezahlter Rechnungen in »Streik« getreten – und für rund acht Wochen kümmerte sich dort niemand mehr um die Wartung und Reparatur der 2.500 Brücken und Bauwerke der Bundesstraßen im Land Bremen. Inzwischen soll sich die Situation laut Medienberichten etwas entspannt haben. Das Unternehmen teilte Anfang August gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit, dass nun entsprechende Prozesse verbessert würden.

Kindler sieht darüber hinaus noch ein grundsätzliches Problem: Zum Jahresanfang hatte die Autobahn GmbH nicht alle Aufgabenbereiche übernehmen können, zum Beispiel im Straßenbetriebsdienst oder in der IT. Aus diesem Grund hatte das Unternehmen mit den einzelnen Bundesländern Kooperationsvereinbarungen getroffen. Das könnte allerdings dem Grundgesetz widersprechen. Das geht aus einer Studie der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags vom Mai hervor. Diese hielten fest: Durch diese Vereinbarungen sei es zu einer Mischverwaltung gekommen, die nicht vom Grundgesetz gedeckt ist. Mit anderen Worten: Bundesautobahnen sind Aufgabe des Bundes. Zu einem ähnlichen Ergebnis war zuvor auch der Bundesrechnungshof gekommen.