Neonazis zerstören Bücher

Annette Riedl/dpa Bücher mit herausgeschnittenen Seiten in der Bibliothek im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg (13.8.2021)

Verdi Berlin-Brandenburg informierte am Freitag über rechte Angriffe auf eine Bibliothek in Berlin:

Die Zentralbibliothek Tempelhof-Schöneberg ist seit Jahren Ziel von Attacken aus dem Spektrum der sogenannten »Reichsbürger«. Vor kurzem zerschnitten bisher noch unbekannte Täter nun sieben Bücher von Autoren, die sich mit der radikalen Rechten auseinandersetzen, sowie Biographien aus der Geschichte des Sozialismus. Ver.di Berlin-Brandenburg schließt sich dem Leiter der Zentralbibliothek an und empfiehlt seinen Mitgliedern, jetzt diese Bücher zu lesen, um sich mit den Demokratiefeinden und rechter Militanz auseinanderzusetzen – und ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen. Die Zentralbibliothek hat sich nun entschieden, die Vorfälle öffentlich zu machen. Der Leiter der Zentralbibliothek, Boryano Rickum, empfiehlt auf Twitter die Lektüre der Bücher: »Lasst uns gemeinsam aus diesem Vorfall einen wunderschönen Akt prodemokratischer Bewusstseinsbildung machen, indem wir Bücher lesen und reflektieren, statt sie zu zerstören.« (…)

Die Organisation IPPNW erklärte am Freitag zum Vormarsch der Taliban in Afghanistan:

Die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan mit dem Vormarsch der Taliban verdeutlichen erneut das Scheitern des Militäreinsatzes. Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW weist auf die enormen humanitären Folgen für die Menschen in Afghanistan hin. Laut dem »Costs of War Project« starben in Afghanistan und Pakistan mindestens 238.000 Menschen in direkter Folge von Kriegshandlungen, die IPPNW geht in ihrer IPPNW-Studie »Body Count« davon aus, dass die Zahl der Opfer vermutlich fünf- bis achtmal so hoch liegt. Auch 3.600 Soldat*innen der westlichen Allianz haben in Afghanistan ihr Leben gelassen, darunter knapp 60 Bundeswehrsoldat*innen. (…)

Pro Asyl forderte am Freitag die sofortige Notaufnahme Schutzsuchender aus Afghanistan:

Der jüngst erfolgte Abschiebestopp nach Afghanistan ist richtig und war längst überfällig. Doch nun müssen weitere Schritte folgen: Ortskräfte und ihre Angehörigen müssen ebenso wie Menschen, die auf ein Visum zum Familiennachzug warten, schnellstmöglich ausgeflogen werden. Gestern Herat, heute früh die Meldung über die Einnahme Kandahars durch die Taliban: Seit letzter Woche sind die Islamisten auf einem unaufhaltsamen Vormarsch. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, gefährdete Menschen über Kabul zu retten – bevor auch diese Stadt fällt und damit der Fluchtweg per Flugzeug versperrt wird. (…)

»Jeden Tag rufen verzweifelte Menschen bei Pro Asyl an: Ortskräfte, die nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, um Hilfe zu bekommen. Afghanen in Deutschland, die um ihre Familie in Afghanistan bangen und schon seit Monaten in der endlosen Schleife des Familiennachzugs hängen. Diese Situation ist unerträglich. Es braucht eine sofortige Notaufnahme dieser gefährdeten Menschen!«, fordert Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. (…) Anträge für den Familiennachzug aus Afghanistan müssen schnellstmöglich bearbeitet werden. (…) Mit der Argumentation, von den Taliban Verfolgte könnten in Großstädten wie Herat, Masar-i-Scharif, Kundus oder Kabul sicher leben, wurden in der Vergangenheit verfolgte Afghanen vom BAMF abgelehnt. »Der nun vom BAMF verkündete Entscheidungsstopp ist unangemessen. Die Fiktion der angeblich sicheren Gebiete ist in sich zusammengebrochen«, sagt Burkhardt.