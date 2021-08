Knappes Ergebnis erwartet

Tsvangirayi Mukwazhi/AP Photo/dpa Lange Schlangen vor den Wahllokalen Sambias am Donnerstag in der Hauptstadt Lusaka

Rund sieben Millionen Wahlberechtigte sind am Donnerstag im afrikanischen Binnenstaat Sambia dazu aufgerufen gewesen, über ein neues Parlament sowie einen neuen Präsidenten abzustimmen. Als aussichtsreichster Herausforderer des erneut antretenden Präsidenten Edgar Lungu von der Patriotischen Front (PF) galt Oppositionschef Hakainde Hichilema von der Vereinigten Partei für die Nationale Entwicklung (UPND). Die Ergebnisse werden erst für diesen Sonntag erwartet.

Wahlberechtigte standen in vielen Orten des Landes bis in die späten Abendstunden Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Wahllokale blieben mehrere Stunden länger geöffnet als ursprünglich geplant, laut der Wahlbehörde ECZ schlossen die letzten erst am Freitag morgen um 5 Uhr. Wenige Stunden nach Eröffnung der Wahllokale war der Zugang zu sozialen Medien und teilweise zum Internet gesperrt worden. Auch am Freitag war der Internetzugang noch eingeschränkt, was von Regierungsverantwortlichen nicht weiter kommentiert wurde. Der Oppositionskandidat Hichilema beschuldigte indes auf Twitter die Regierungspartei, für den teilweisen Shutdown verantwortlich zu sein. Weiter schrieb er: »Wenn ein scheidendes Regime in Panik gerät, kann es zu zweifelhaften Maßnahmen greifen.«

Bereits vor dem Donnerstag hatte die regierende PF die Armee und die Nationalgarde auf den Plan gerufen – angeblich, um Gewalt zu verhindern und die Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen am Wahltag zu kontrollieren. Teile der Opposition sprachen hingegen davon, es gehe der Regierung darum, Angst in der Bevölkerung hervorzurufen. Auch Berichte über Angriffe von PF-Mitgliedern auf Oppositionelle machten die Runde.

Es wird erwartet, dass das Wahlergebnis eines der knappsten der Geschichte werden könnte. Bereits bei der Wahl im Jahr 2016 schlug Lungu Hichilema nur äußerst knapp mit 2,7 Prozentpunkten Vorsprung. Er kam gerade so über die 50-Prozent-Hürde, was ihm eine Stichwahl ersparte. Der unterlegene Hichilema forderte zwar, die Abstimmung wegen Betrugs und Unregelmäßigkeiten zu annullieren – schlussendlich jedoch vergeblich.

Sambia ist zwar für seinen Reichtum an Bodenschätzen und natürlichen Ressourcen bekannt, während des Rohstoffbooms in den 2000er Jahren wuchs die Wirtschaft des zweitgrößten Kupferproduzenten Afrikas um etwa sieben Prozent pro Jahr. Der Großteil der Bevölkerung merkte davon indes nur wenig. In einigen Regionen liegt die Armutsquote derzeit bei bis zu 82 Prozent, insgesamt 42 Prozent der Sambier gelten als extrem arm. Es wird geschätzt, dass 350.000 der insgesamt rund 18 Millionen Einwohner des Landes akut von Hunger bedroht sind. Die Analphabetenrate liegt bei 55 Prozent. Das Wirtschaftssystem des Landes ist noch immer in der Logik der britischen kolonialen Ausbeutung verwurzelt.

Die politische Gewalt traf auch Kandidaten der erst 2018 gegründeten Socialist Party (SP). So berichtete das Onlineportal New Frame am Dienstag, am Freitag der vergangenen Woche sei SP-Kandidat Andrew Kapasa Kalulu während seines Wahlkampfs im Bezirk Mwiche und Ichingo von Anhängern der Regierungspartei angegriffen worden. Die Socialist Party nahm am Donnerstag zum ersten Mal mit eigenen Kandidaten an den Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen teil, in insgesamt 143 der 156 Wahlkreise bewarben sich Kandidatinnen und Kandidaten der SP für einen Parlamentssitz, darunter 48 Prozent Frauen. Die Sozialisten setzten auf den Wahlslogan »Zivotele«, was auf deutsch so viel bedeutet wie »Wählt euch selbst«.