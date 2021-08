Exministerpräsident Biedenkopf gestorben

Dresden. Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) ist am Donnerstag abend im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Das teilte die Dresdner Staatskanzlei am Freitag mit. Biedenkopf war der erste Ministerpräsident Sachsens nach dem Anschluss der DDR und von 1990 bis 2002 im Amt. Davor war er CDU-Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter und Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. (AFP/jW)