Islamisten nicht zu stoppen

Gulabuddin Amiri/AP/dpa Taliban-Kämpfer patrouillieren am Donnerstag in Ghasni im Osten Afghanistans

Die militant-islamistischen Taliban haben in den vergangenen Tagen eine afghanische Provinzhauptstadt nach der anderen eingenommen und rücken immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. In der Nacht zu Freitag wurde mit Kandahar die zweitgrößte Stadt des Landes eingenommen. Bereits am Donnerstag war die drittgrößte Stadt Herat sowie die bedeutsame Provinzhauptstadt Gasni in die Hände der Taliban gefallen. Am Freitag seien außerdem Laschkar Gah in Helmand im Süden, Tschaghtscharan in der zentralen Provinz Ghor sowie Pul-i-Alam – nur rund 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Kabul gelegen – erobert worden, berichtete AFP. Binnen einer Woche eroberten die Taliban damit 18 der 34 Provinzhauptstädte. Die afghanische Regierung kontrolliert neben der Hauptstadt Kabul lediglich eine Handvoll Gebiete.

Nach dem angekündigten Abzug aller US-Truppen bis Ende August machte US-Präsident Joseph Biden unterdessen eine militärische Kehrtwende und möchte nun erneut Truppen nach Kabul verschieben. Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Donnerstag die sofortige Entsendung von rund 3.000 Soldaten an – vorgeblich, um den Abzug von US-Diplomaten abzusichern. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden sollten drei Infanterieeinheiten zum Flughafen von Kabul verlegt werden, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag. Zudem würden rund 4.000 US-Soldaten nach Kuwait und 1.000 weitere nach Katar entsandt. Sie sollen Kirby zufolge als Reserve für einen möglichen Einsatz in Afghanistan bereitstehen. Derzeit sind noch rund 650 US-Soldaten im zentralasiatischen Land stationiert.

Unterdessen kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im ZDF an, im Falle einer Eroberung des Landes die jährlichen Hilfszahlungen von 430 Millionen Euro einstellen zu wollen: »Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird.« Angesichts des Vormarsches der Taliban kam die NATO am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, wie AFP berichtete. Auch tagte ein Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt und befasste sich mit der Lage im Land.

Die UNO sieht Afghanistan am Rande einer »humanitären Katastrophe«. Die Lebensmittelversorgung von etwa einem Drittel der Bevölkerung sei nicht mehr sichergestellt, erklärte ein Sprecher des UN-Welternährungsprogramms am Freitag. Nach UN-Schätzungen sind seit Jahresbeginn 390.000 Menschen vertrieben worden. Während die westlichen Armeen das Land verlassen, wollen mehrere internationale Hilfsorganisationen trotz größter Gefahren im Land bleiben. Die Eskalation des Konflikts mache die Arbeit der Helfer erheblich schwieriger und gefährlicher, »aber wir sind entschlossen zu bleiben«, erklärt Tracey Van Heerden, Afghanistan-Direktorin vom Norwegian Refugee Council, laut dpa. (dpa/AFP/jW)