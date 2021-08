Gefühlte Tabelle

Andreas Gora/dpa-Pool/dpa Von wegen zweite Liga: Union ist und bleibt erstklassig

Berlin. Hoffentlich ist Union-Berlin-Trainer Urs Fischer nicht jW-Leser. Wenn, dann wird er sich Ende der fabelhaften Saison 2020/21 seiner Eisernen erst recht ins Fäustchen gelacht haben. Denn statt, wie von der Sportredaktion dieser Zeitung vorhergesagt, sang- und klanglos in die 2. Liga durchgereicht zu werden, bewies der Schweizer, dass er nicht nur Beton und Langholz, sondern auch einen anständigen Spielvortrag zu vermitteln vermag. Am Ende stand Platz sieben. Beeindruckend.

Dabei hat sich die stalinistische Prognosekrake des Sportressorts in der zweiten Coronasaison sonst gut geschlagen. Gleich fünfmal lag sie in ihrer Vorhersage goldrichtig (Bayern, Leipzig, Dortmund, Freiburg, selbst Mainz), viermal fast (Wolfsburg, Leverkusen, Bielefeld, Köln) und nur zweimal fürchterlich daneben (Union, Bremen). Wobei, Schalke … lassen wir das. Am 34. Spieltag der Saison 2021/22 sieht das Liga­treppchen so aus:

1. FC Bayern München

2. Borussia Dortmund

3. RB Leipzig

4. Bayer 04 Leverkusen

5. Borussia Mönchengladbach

6. Eintracht Frankfurt

7. TSG Hoffenheim

8. VfL Wolfsburg

9. Hertha BSC

10. Union Berlin

11. SC Freiburg

12. Mainz 05

13. VfB Stuttgart

14. Arminia Bielefeld

15. FC Augsburg

16. VfL Bochum

17. 1. FC Köln

18. Greuther Fürth

