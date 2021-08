Jakarta: Armee schafft »Jungfrauentests« ab

Jakarta. Die indonesische Armee will die frauenfeindliche Praxis beenden, Soldatinnen vor deren Rekrutierung auf ihre Jungfräulichkeit zu »überprüfen«. »Diese Untersuchungen wird es jetzt nicht mehr geben«, sagte der Stabschef der Armee, Andika Perkasa, in einem auf Youtube veröffentlichten Video am Mittwoch. Zuvor wurde ein sogenannter Zweifingertest angewandt, um festzustellen, ob eine Anwärterin sexuell aktiv war. (dpa/jW)