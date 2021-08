Tigray: Hunderte Vergewaltigungen

Addis Abeba. Äthiopische und mit ihnen verbündete Truppen haben laut Amnesty International in der Region Tigray Hunderte Frauen und Mädchen vergewaltigt. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervor. »Es ist klar, dass Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wurden, um Frauen und Mädchen in Tigray dauerhaften physischen und psychischen Schaden zuzufügen«, heißt es dort. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit 63 Überlebenden. (AFP/jW)