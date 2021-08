Nachschlag: Echte Cowboys

EPA/HANDOUT Zwischen Sehnsucht und Lebenslüge: Ennis Del Mar (Heath Ledger, l.) und Jack Twist (Jake Gyllenhaal)

Was macht eigentlich George W. Bush? Und sitzt Heath Ledger tagein, tagaus auf einer Wolke und spielt sehr gelangweilt Harfe? Als »Brokeback Mountain« 2005 in die Kinos kam, war Bush Präsident der USA, elf Bundesstaaten hatten ein Jahr zuvor das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen in ihre Verfassung schreiben lassen. Und Heath Ledger hatte einen seiner größten Auftritte im Kino – als schwuler Cowboy in Ang Lees preisgekröntem Drama, an der Seite des ebenfalls sehr attraktiven Jake Gyllenhaal. Filmtheater wurden keine boykottiert, es gab weder institutionellen noch öffentlichen Aufruhr oder Proteste. Allerdings gab es auch so gut wie keinen Sex im Film. Der schwule Autor Dave White schrieb trotzdem: »Seien Sie sich im klaren, dass Sie die Klappe halten müssen.« Die Logik dahinter: Wer am lautesten die Klappe aufreiße, zeige am deutlichsten, dass er heimlich schwul sei. Angeblich sollen echte Cowboys zuhauf schwer romantisiert die Kinos verlassen haben, aber vermutlich ist das bloß eine schöne Legende. (msa)