Wahlkampfhilfe (1). Weil Ihr es seid

imago images/Future Image Neulich bei Madame Tussauds: Wachsfiguren unter sich (CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei der Vorstellung der Wahlkampagne, 6.7.2021)

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge. (jW)

Über den CDU-Slogan »Deutschland gemeinsam machen« haben sich ja nun alle so füglich wie weidlich lustig gemacht, und deshalb steht auf dem Plakat, von dem Spitzenkandidat Laschet äugt, bloß: »Gemeinsam für ein modernes Deutschland«. Darüber dann Laschet, der guckt, als hätte er das, was Thomas Mann im späten Tagebuch »Rektaljucken« nennt, und der Kandidat und vermutlich kommende Kanzler schaut, als hielte er’s kaum noch aus, als schwelgte er bereits in der Vorstellung, wie er sich nach dem Fototermin gleich aufs Örtchen verdrückt, um, durch ein paar Lagen extrahartes Öffentliche-Hand-Toilettenpapier hindurch, zu kratzen, zu kratzen, zu kratzen, aaaaah!

Nein, eine Liebe unterhält Laschet zur Kamera nicht. Profis würden sagen: Die Kamera unterhält keine Liebe zu Laschet. Sie spuckt ihn aus wie etwas nicht geradezu Verdorbenes, aber doch Ungenießbares. Schröder, daran mag man sich erinnern, ist damals nur wegen seiner Fotos Kanzler geworden, und die von Merkel waren zuletzt ein abendlichtwarmes »Sie kennen mich« auf vier mal drei Metern. Laschet dagegen ist nicht einmal der Typus, den Gremliza »Handelsvertreter in eigener Sache« genannt hat, denn er ist nicht ölig, aber auch nicht das Gegenteil, wäre »trocken« doch wieder was, womit sich als sachorientiert und preußisch punkten ließe. Sollte Olaf Scholz, wie mein Kollege H. glaubt, doch noch Kanzler werden (»23 Prozent SPD, und dann Ampel«), schon weil man sich einen Bundeskanzler Laschet ja nun wirklich gar nicht vorstellen kann, dann weil der frühere Scholzomat heute vielleicht als einer wahrgenommen wird, der morgens früh zur Arbeit geht. Laschet dagegen macht lediglich eine gute Wachsfigur, so wie »Gemeinsam für ein modernes Deutschland« einem Slogan aus Fleisch und Blut bloß ähnelt und es unmoderner als Laschet im Grunde auch nicht geht. Der Slogan der Grünen dagegen: »Bereit, weil Ihr es seid« ist, rein handwerklich, brillant, und der wahre von Laschet formuliert die Verlegenheit, von der er weiß, dass er sie ist: weil Ihr es seid.

Dafür muss man dann halt bereit sein.