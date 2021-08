»Zeigt, dass Kämpfe auch in diesem Sektor möglich sind«

Christophe Gateau/dpa Protest vor der Gorillas-Zentrale in Berlin, die Arbeitsbedingungen für Fahrradkuriere sind besonders prekär (28.6.2021)

Seit 2015 organisiert die »Aktion gegen Arbeitsunrecht« an jedem Freitag, den 13. einen Aktionstag gegen Union Busting. Warum an diesem Datum?

Wir spielen da mit Volksaberglauben und Horrorfilmen. In meinen Recherchen zu Union Busting tauchte das Motiv ständig auf. Viele Betriebsräte haben Angst vor dem Gang zum Briefkasten, weil sie »Horrorpost« von der Kanzlei der Arbeitgeber finden könnten.

Was waren die Themen der schwarzen Freitage?

Den ersten Aktionstag 2015 haben wir dem Betriebsratsvorsitzenden Murat Günes gewidmet. Nach einem neunmonatigen Streik der IG BCE im Jahr 2012/2013 probierte die Firma Neupack ihn mit allen Mitteln loszuwerden: Ihm flatterten über ein Dutzend Abmahnungen und Kündigungsversuche rein. Später haben wir H & M, Real, Starbucks, Deliveroo oder Tönnies attackiert. Im Fall von Tönnies war Freitag der 13. ein wichtiger Anstoß für das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie. Dieses Jahr gehen wir gegen Lieferando und Gorillas vor.

Warum haben Sie jetzt Lieferando und Gorillas im Visier?

Sie gehören einerseits zu den Gewinnern der Pandemie. Die Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer haben während des Lockdowns für viele Menschen die Versorgung mit Lebensmitteln aufrechterhalten, aber es sind miese Jobs. Wir haben eine Umfrage gemacht, welchen Lieferdienst wir in den Fokus nehmen sollten. Ich habe für Flaschenpost gestimmt. Aber die beste Resonanz hatten wir bei den Beschäftigten von Lieferando und Gorillas. Und gerade zeigen die Beschäftigten von Gorillas auch, dass Kämpfe in diesen prekären Sektor möglich sind.

2018 haben Sie den schwarzen Freitag auch einem Lieferservice gewidmet: Deliveroo. Was hat das bewirkt?

Das englische Unternehmen hat nach unserem Aktionstag das Land verlassen. Zum Glück ist auch sein Geschäftsmodell verschwunden. Es basierte auf Scheinselbständigkeit. Bei all den Problemen, die es in der Branche gibt: Alle sind jetzt fest angestellt – wenn auch befristet. Aber die Löhne für die anstrengende Arbeit sind immer noch sehr gering. Die Probezeit von sechs Monaten ist viel zu lang. Die Firmen stellen keine Handys. Ein Vorteil derzeit: Es gibt so viele Lieferdienste, dass ihnen die Rider ausgehen. Sie konkurrieren um Beschäftigte. Wolt wirbt damit, dass sie einen Betriebsrat haben. Lieferando gründet selber welche. Der Gehalt dieser Manöver ist zwar kritisch zu prüfen, aber wenigstens sind sie vom britischen Trip der Scheinselbstständigkeit und des totalen Union Busting runter.

Wo haben Sie Aktionen für diesen Freitag geplant?

Es wird in mindestens neun Städten welche geben: Köln, Berlin, Hamburg, Bonn, München, Paderborn, Nürnberg, Stuttgart und Hannover. Der Aktionstag ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Jeder kann sich auf www.arbeitsunrecht.de Flyer herunterladen und im Copyshop drucken. Wir setzen auf Spontanität und Selbstorganisation, auf die Macht der Konsumenten und die Verbindung von Kämpfen.

Welche Kämpfe wollen Sie verbinden?

Bei dem Aktionstag gegen Tönnies haben wir eine Demo zusammen mit Tierschutzgruppen und Schlachthofgegnern gemacht. Jetzt machen wir in Köln eine Critical Workers’ Mass, die zu Lagern und Hubs führt. Critical Mass heißen die Demos für Gleichberechtigung des Radfahrens mit dem Auto. Da es bei Gorillas und Lieferando um Fahrradkuriere geht, liegt die Verbindung nahe.

Wie zeigt sich die Macht der Konsumentinnen und Konsumenten?

Es geht darum, Arbeitskonflikte auch durch Imageschädigung und Konsumstreik zu flankieren. Bei Neupack haben wir Aktionen in Supermärkten gemacht, wo deren Plastikbecher verkauft werden. Nach unseren Aktionstag gegen Tönnies überlegt Aldi, das Billigfleisch des Schweinebarons aus dem Sortiment zu nehmen. Das war genau unsere Forderung.

Der Konsumstreik ist ein uraltes Mittel, das insbesondere in den USA ganz selbstverständlich parallel zu Arbeitskämpfen angewandt wurde. Die Lohnabhängigen sollten diese kollektive Macht wiederentdecken.