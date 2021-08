Hetzjagd auf Syrer

REUTERS/Cagla Gurdogan Nicht ohne den faschistischen »Wolfsgruß«: Türkische Nationalisten am Mittwoch in Ankara

Den zweiten Tag in Folge attackierte am Mittwoch abend ein rassistischer Mob in der türkischen Hauptstadt Ankara Wohnhäuser, Geschäfte und Autos von syrischen Flüchtlingen. Etwa 1.000 teils mit Knüppeln bewaffnete Personen zogen unter dem Tekbir-Kampfruf der Islamisten (»Gott ist am größten«, jW) durch den Stadtbezirk Altindag. Ladenfenster wurden eingeschlagen, das Inventar verwüstet, die Geschäfte teilweise geplündert und in Brand gesteckt. Auch mehrere Autos, die Syrern gehören sollen, wurden angezündet. Die Angreifer attackierten auch Wohngebäude, in denen syrische Flüchtlinge leben, mit Steinwürfen. Dabei wurde mindestens ein Kind verletzt, meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF.

Auslöser der pogromähnlichen Angriffe war laut türkischen Medienberichten am Dienstag ein Streit zwischen zwei Gruppen in einem Park, bei dem zwei Personen durch Messerstiche verletzt wurden. Ein 18jähriger erlag am Mittwoch seinen Stichverletzungen. Bei dem anschließend festgenommenen Messerstecher soll es sich um einen syrischen Flüchtling handeln, auch ein minderjähriger Verwandter wurde festgenommen.

Bereits nach der Auseinandersetzung am Dienstag hatten sich zahlreiche Anwohner in dem Park versammelt und anschließend Häuser, Geschäfte und Autos von Syrern attackiert, bis sie von der Polizei mit Wasserwerfern und Räumpanzern zerstreut wurden. Mehrere syrische Familien wurden von der Polizei zu ihrem eigenen Schutz in der Nacht zum Mittwoch aus dem Viertel evakuiert.

Doch am Mittwoch abend zog erneut ein nationalistischer Mob durch das Quartier. Die Polizei, die die Angreifer mit ihren Fahrzeugen nach Angaben von ANF regelrecht eskortierte, ließ die Täter über Stunden gewähren. »Wir stehen Ihnen stets unterstützend zur Seite«, erklärte die Polizei demnach über Lautsprecher. Erst später am Abend beendeten die Beamten das Wüten, anschließend rückte die Stadtreinigung an, um die Spuren der Verwüstungen zu beseitigen. Das Gouverneursamt lobte anschließend »die Besonnenheit der Bürger«. In Altindag war es bereits vor fünf Jahren erstmals zu einem Angriff eines Lynchmobs auf syrische Flüchtlinge gekommen. Auch in anderen Städten gab es in den vergangenen Jahren solche Übergriffe.

Infolge des von Ankara mit dschihadistischen Söldnern und eigenen Militäreinmärschen weiter angeheizten Krieges in Syrien sind rund 3,6 Millionen Syrer in die Türkei geflohen. Von der EU hat das Land mehrere Milliarden Euro zu deren Unterstützung im Rahmen eines von der Bundesregierung 2016 eingefädelten Flüchtlingsdeals erhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich Präsident Recep Tayyip Erdogan, eine Weiterreise der Syrer nach Europa zu verhindern. Angesichts der Wirtschaftskrise mit hoher Inflationsrate und Talfahrt der Lira sehen viele im informellen Niedriglohnsektor tätige Türken in den syrischen Flüchtlingen eine Konkurrenz.

Insbesondere die manchmal als sozialdemokratisch charakterisierte kemalistische Oppositionspartei CHP, die mit dem früheren Faschisten Mansur Yavas den Oberbürgermeister in Ankara stellt, versucht, diese Stimmung mit flüchtlingsfeindlicher Hetze für sich zu kanalisieren. So versprach der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu, im Falle einer Regierungsbeteiligung die Flüchtlinge innerhalb von zwei Jahren »nach Hause zu schicken«. Auf Antrag des CHP-Bürgermeisters Tanju Özcan beschloss der Stadtrat von Bolu Anfang August, Wasserpreise und Abfallgebühren für »Ausländer« um das Zehnfache zu erhöhen, um sie zum Verlassen der Stadt zu nötigen. In der 300.000-Einwohner-Stadt leben gerade einmal 4.200 Syrer.