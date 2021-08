Caracas nimmt neuen Anlauf

REUTERS/Manaure Quintero/File Photo Es war nicht die Regierung, die Dialog unmöglich machte: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro (8.6.2020)

An diesem Freitag soll es in der mexikanischen Hauptstadt soweit sein: Das erste Mal seit 2019 kommen Vertreter der venezolanischen Regierung und der rechten Opposition offiziell zu Gesprächen zusammen, unter der Schirmherrschaft Norwegens. Das bestätigte das Außenministerium in Oslo, wie unter anderem die mexikanische Tageszeitung La Jornada am Donnerstag berichtete.

Demnach stehen die Vorverhandlungen zwischen der Regierung in Caracas und wichtigen Teilen der Opposition vor dem Abschluss. Die Delegation des venezolanischen Kabinetts führen der Vorsitzende der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, sowie der Gouverneur des Bundesstaates Miranda, Héctor Rodríguez, an. Auf seiten der Opposition nimmt die sogenannte Einheitliche Plattform teil, ein Zusammenschluss der vier wichtigsten Parteien der Rechten. Auch der Oppositionspolitiker Juan Guaidó erklärte am Mittwoch in einem Video, er sei zu Verhandlungen bereit.

Während am ersten Tag der Gespräche zunächst über die Verhandlungspunkte diskutiert werden soll, haben beide Seiten ihre Sichtweisen bereits im Vorfeld klargemacht. So erklärte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am Sonntag vor der Presse in Caracas, seine Regierung gehe mit drei Hauptforderungen in die Gespräche: nach einem sofortigen Ende »aller kriminellen Sanktionen«, Anerkennung aller »legitimen und verfassungsmäßigen Autoritäten« in Venezuela durch die Opposition sowie deren Verzicht auf jegliche Gewalt. Vertreter der Opposition erklärten hingegen in den vergangenen Tagen, ihnen gehe es insbesondere um die baldige Durchführung von »freien und transparenten« Wahlen. Zudem müsse die Freilassung der politischen Gefangenen diskutiert werden.

Bereits am 21. November finden in Venezuela Regionalwahlen statt. Während das radikale Lager um Guaidó bislang an seiner Boykotthaltung festhält, rief erst am Mittwoch der Oppositionspolitiker Henrique Capriles, dessen Partei am Dialog beteiligt ist, dazu auf, an der Abstimmung teilzunehmen. Vor allem aber dürfte die Haltung der US-Regierung entscheidend für den Ausgang des Dialogs sein. Die Gespräche in Barbados 2019 waren unter anderem daran gescheitert, dass Washington damals neue Sanktionen gegen Venezuela verhängt hatte.