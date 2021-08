Library of Congress (jW-Montage)

Im Dezember 1914, da war die ganze offizielle Nation und mit ihr die deutsche Sozialdemokratie längst schon völlig kriegsbesoffen, verweigerte ein Mann bei einer Reichstagssitzung dem Krieg seine Zustimmung. Er war der einzige. Karl Liebknecht wusste um den Charakter dieses Krieges, wusste, wer ihn zu welchem Ende verbrochen hatte. Am 28. Mai 1915 konnten Berliner Arbeiter auf einem von ihm verfassten Flugblatt Unerhörtes lesen: »Der Hauptfeind steht im eigenen Land!« Das war die Antwort auf den Burgfrieden, auf das Kaiserwort: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!«, auf die sozialchauvinistische Haltung seiner Partei, der SPD. »Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie.«

In einer Zeit, in der die »deutsche Kriegspartei« wieder droht und ihre Soldaten auf fremdes Terrain schickt, leuchtet das Beispiel, das Karl Liebknecht gegeben hat, noch immer. Die Aufforderung an die »Proletarier aller Länder« am Ende des Flugblatts bleibt weiter gültig: »Vereinigt euch zum internationalen Klassenkampf (…) gegen den Imperialismus, gegen den Krieg, für einen Frieden im sozialistischen Geist.«