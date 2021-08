Sprechpausen wie Luxuspralinen

Pavel Golovkin/AP/dpa O Gott der Sprache, dein Werk ist wohlgeraten! Die überwältigende Cléopâtre Darleux (l.)

Sehr verblüffte mich, dass bei Olympia ausgerechnet die Schweiz im Mountainbiken Gold, Silber und Bronze abgeräumt hat. Mein Schweizer Freund Andreas Schäfler (c/o Verlag Antje Kunstmann) überrumpelte mich am Telephon überdies mit der Mitteilung, dito Rang vier, fünf und sechs seien den eidgenössischen Damen zugefallen.

Letzteres stimmt natürlich nicht (der Schweizer neigt naturgemäß zur äußersten Übertreibung), aber vollumfänglich ins Grübeln brachte mich schließlich die Namensstaffel der drei Erstplazierten: Neff, Frei, Indergand. Neff, Frei, Indergand. (Unter der »mentalen« Obhut von Schäfler wohlgemerkt. Ohne Schäfler wäre die Flachnation Schweiz nie und nimmer Totalwinner im Frauen-Cross-Country geworden.)

Nochmals verwirrender die Vornamen der siegreichen Damen: Jolanda, Sina, Linda. Aaaah. Jolanda, Sina, Linda. Jede einzelne … Lassen wir das. Allerdings: Jolanda, Linda, Sina – welch rapmäßig versbindend ausklingende Assonanz! Jolan-da! Lin-da! Si-na!

O Gott der Sprache, dein Werk ist wohlgeraten.

*

Nicht minder erstaunt war ich darüber, dass das Deutsche gegenüber den Sprachzermalmern, den behördlich gepimpten Sprachplattmachern, den selektionswütigen Sprachreinigungskräften offenbar nicht einzuknicken und nicht zu kapitulieren bereit ist.

Unter den germanischen Hockeyspielern fanden sich – eisern unwillig, umbenannt zu werden – die Herren Bosserhoff (Niklas), Herzbruch (Timm), Windfeder (Lukas) und Zwicker (Martin). Und ein Hürdensprinter lauscht auf welchen Namen? Gregor Traber.

Beim Zeus, das lobte und lobe ich mir.

*

Keineswegs rassistisch ist, wenn gegen Ende der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio fünf Athleten zum Zeremonienmeister Thomas Bach auf die Bühne gebeten werden, die die Erdteile repräsentieren und alle schwarzer Hautfarbe sind. Nein, nicht vermag das den Verdacht zu wecken, eine derartige Inszenierung könne wirklichkeitsblind oder -verleugnend sein und die Rothäute, die Gelbhäute, die Weißhäute, die Kaffeefarbenhäute zurücksetzen.

(Mein Vater: »Warum hat sich der Bach das Gesicht nicht schwarz angemalt?« Ich: »Hast du alter weißer Mann das immer noch nicht begriffen? Das wäre Blackfacing. Frag mal Michaela. Die ist Schauspielerin, die hat diese ›Aktivisten‹ dauernd am Hals.«)

*

Ich als »Supernazikommunist« (»Die Simpsons«) erquickte mich am Anblick der Erzfeindin Cléopâtre Darleux, die als schon namentlich überwältigende Torwächterin der französischen Handballerinnen im Endspiel gegen die fürchterlichen Russinnen eine Rekordabwehrquote für sich verbuchte und dabei ein Bild abgab, vor dem Bo Derek (yeah!) aber sehr verblasst. Grundgütiger!

Ebenso horchte ich auf bei der Nennung des Namens einer US-amerikanischen Wasserballerin, der leider nicht Madeline Muscleman, sondern bloß Madeline Musselman geschrieben wird.

Dafür entschädigte mich die aus Alabaster ziselierte deutsche Hochspringerin, die wie heißt?

Marie-Laurence Jungfleisch. Siehste, geht doch.

*

Doch, doch, es »nimmt das alles in allem eine schöne Farblichkeit an«, wie der Buchstabenfolterknecht Alexander Bommes, die Hohlform schlechthin des heutigen Fernsehjournalismus, in einer Moderationsüberleitung sich nicht entblödete zu schwullen, ja zu schwöllen. Bommes! Was wären wir ohne Bommes?! Bommes! Bommes! Bommes!

Bommes: »Keine Anpassung von irgendwelcher Richtlinie?« Nein. Indes: »Die Richtigkeit liegt in der Konsequenz.« Woraus folgt: »Schau’n mer mal, wie sich das weiter geriert heute abend.« Allerdings hinterher: »Das ist schon Enttäuschung.«

Man glaubt nicht, was dieser Tage »mit steigender Erlaubnis« (Bommes) alles möglich ist. (Früher hätte man solche Kässchädel rausgeschmissen.) Bommes: »Es zieht schon wieder ne’ Sturmwarnung auf.« Und »wenn du jetzt ’ne Bilanz nimmst« (Bommes), zumal in Anbetracht der »müden deutschen Sportstrukturen« (ZDF-»Morgenmagazin«)? Sag’ ich glatt: Tonne, Tonne, Tonne!

*

Man soll hoffnungsfroh sein, und »wir müssen alle was dafür tun, dass wir uns auf das Schöne konzentrieren« (Frank Busemann). Daher wünsche ich mir folgendes: Die Trostfigur Rudi Cerne, ein Ausbund an Dezenz, Gediegenheit und Contenance (er hat unter anderem ein einfühlsames Interview mit dem Klopferboxer Ammar Riad Abduljabbar geführt), moderiert fürderhin rund um die Uhr. Der gedankenbefreit vor sich hin juckelnde Zeitgeistwiederkäuer Béla Réthy, der in seiner Gutheit schier ersäuft (»Thomas Bach sitzt fast ohne Abstand neben dem Kaiser«), bezieht eine Finca in der Pfalz und kommentiert dort vor dem Badezimmerspiegel (»Diese Silbermedaille, die sie in Rio gewonnen haben, schmerzt ihnen immer noch«). IOC-Präsident Thomas »faster, higher, stronger – together« Bach (IOC: »international organized corrupt«), der »natürlich auf der Suche nach dem Friedensnobelpreis ist« (ZDF), rubbelt sich seine platte Propaganda (»die Botschaft der Resilienz«, »dreitausendjähriges olympisches Engagement für den Frieden«) hinter die Ohrwascheln. Es findet keine Namenssuche für sendereigene Olympiamaskottchen (hier: ZDF) mehr statt. Es werden in Zukunft auch keine »Glückskätzchen« (ARD) an Studiogäste verteilt. An die Mikrophone dürfen nur noch der lustige und wie gedruckt vor sich hin delirierende Carsten Sostmeier (die Rosamunde Pilcher unter den Sportreportern), der »fightermental« (Claus Lufen) stark »aufgestellte« – ja: Claus Lufen, der unantastbare Norbert König sowieso, der extraordinär gute Matthias Cammann, der überragende Schwimmkokommentator Christian Keller (verspricht sich nie, umkurvt Phrasen, setzt Fachvokabular haargenau richtig dosiert ein, baut die Perioden höchst sorgfältig), der an seiner Seite brillierende Volker Grube (die beiden lieferten beim 1.500-Meter-Finale der Männer eine Musterreportage ab), der sachliche und habituell ausgeglichene Christoph Hamm, Thomas Kunze (»Das hätte ich nicht gedacht, aber was weiß ich denn schon?«) und selbstverständlich der Irre Frank Grundhever, der Bettler, der Haucher, der Fleher, der Beschwörer, der Priester, der Seelenpornograph, dieser Wundermann des Widersinns, der jede Sprechpause wie eine Luxuspraline lutscht und gleich darauf explodiert wie ein Neun-Tonnen-Böller: »Das prickelt auf der Netzhaut!« – »Da fliegt sogar das Höschen ein bisschen bei!« – »Die drei Chinesen: Superman, Batman und Spiderman in einer Person.« – »Hoch die Hände, Wochenende! Das ist erst morgen.« – »Was willst du denn machen, wenn dein Gegenüber kein Mensch, sondern ein Tisch ist?!« – »Die sortieren sich die Gegner wie Gemüse auf dem Teller, und dann werden sie verspeist!« – »Sie ham die schnellste Kiste unterm Hintern!«

Nicht mehr treten an: der Brüllochse respektive »Zelluloidflüsterer« (Bommes) Christian Adolph, der Quarksabbler Julius »richtig geil« Brink (»Ich fand das supergeilen Sportsgeist«), Madame Wellmer (»Das kann man sich kaum vorstellen, wieviel die da reingepowert haben«, »Alex Bommes wird sie hier gleich zärtlich begleiten«) und der ganze Rest.

Des weiteren wird der Satz »So ­viele Jahre hat er/sie auf diesen Moment hingearbeitet« gestrichen. (Gleichfalls: »Die sind heiß wie Frittenfett.«) »Giganten« kommen nach alter Sitte ausschließlich in der Mythologie vor. »Super« wird getankt, nicht gesagt, »toll« (Katrin Müller-Hohenstein) und »krass« (Ralf Scholt) eliminieren die dollen Sprachwächter- und -verächterinnen.

Ja, »sehen wir es doch einfach zukunftsgewandt« (Ralf Scholt), und womöglich erfüllen uns ARD und ZDF wenigstens einen »Wunsch nach vorne« (Bommes). Wäre echt richtig knorke.