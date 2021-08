Österreich: ORF mit neuem Chef

Wien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Roland Weißmann wurde am Dienstag zum neuen Generaldirektor des ORF und somit zu einem der wichtigsten Medienmanager des Landes gewählt, wie ein Sprecher des Senders bekanntgab. Weißmann soll sein Amt zum Jahresbeginn 2022 antreten. Bei der Abstimmung im ORF-Aufsichtsgremium konnte der bisherige Vize­finanzchef des Unternehmens vor allem auf die Unterstützung derjenigen Stiftungsräte zählen, die der konservativen ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz und den mitregierenden Grünen nahestehen. Der ORF ist ein Schwergewicht in Österreichs Medienlandschaft: Die Fernsehsparte hat einen Marktanteil von 36 Prozent, die zwölf landesweiten und regionalen Radioprogramme kommen auf 74 Prozent. (dpa/jW)