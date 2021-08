Nachschlag: Nur in deinem Kopf

Ich kenne kein schöneres Gefühl als die zutiefst empfundene Liebe zwischen Menschen. (Der bekiffte Fallschirmsprung nach dem Abi kam nah ran.) Den eigenen Körper spüren, die der anderen. Zärtlichkeiten, Erregung, Ekstase. Romantische Liebe, Hingabe, aufgefangen werden. Für viele gehören diese Dinge in der einen oder anderen Form wie selbstverständlich zum Leben. Aurore, Pierre und Thomas hatten die Hoffnung, sie zu erleben, schon fast aufgegeben. In »Liebt mich!« begleiten wir die drei Menschen mit Handicap zum »inklusiven Tanzen«. Aurore und Pierre sind ein Liebespaar. Mit dem körperlich und geistig eingeschränkten Thomas fahren wir im Zug zu seinem strahlenden Boyfriend ohne Handicap. Inklusion ist seit geraumer Zeit ein Mode­wort, doch spielt sie für die meisten im Alltag keine Rolle. Ableismus ist eine der großen unsichtbaren Diskriminierungen. Die Grundmessage zieht sich durch die gesamte Doku: Barrieren existieren in erster Linie in unseren Köpfen. Reißen wir sie endlich ein! (jr)