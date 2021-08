jW-Grafik

Dummes Genie

Zu jW vom 6.8.: »Der Welt den Rücken«

Karl Heinz Bohrer war keineswegs, wie in dem Nachruf geschrieben steht, »einer der präzisesten ästhetischen Denker«. Als Kommentar zur Sloterdijk-Debatte über die leidenden Leistungsträger der BRD kann man in der FAZ vom 21. Oktober 2009 folgendes von ihm lesen: Der »allmählich verkommene Sozialstaat« bringe ihn (Bohrer) »um die Pfründe wohlverdienten finanziellen Zugewinns«, weil er »bestraft« werde, wenn er Steuern zahlen müsse. Die arbeitenden Menschen, die ihre Lohnsteuer berappen sollen, bezeichnet er in nietzscheanischer Manier als »Plebs«. Bismarcks Sozialgesetze, »die Nazis« sowie »die DDR-Kommunisten« hätten das »Gleichheitsprinzip als das Selbstverständliche« vorherrschend werden lassen, so dass die Leistungsträger ungerecht mit der Zahlung von Steuern für das Gemeinwesen bestraft würden. Einzig »das soziale Ressentiment« sei der »Grundantrieb dieser Gesellschaft«. Bohrer war das, was Marx ein »Genie bürgerlicher Dummheit« nannte: ein Ästhetisierer des Banalen – und nicht zuletzt ein Apologet der herrschenden kapitalistischen Ordnung.

Prof. Klaus Weber, Neuried

In den Seilen

Zu jW vom 10.8.: »Gewonnen, aber verloren«

(…) Die Systemauseinandersetzung wird nicht in den ehemals sozialistischen Ländern und nicht in den ehemaligen westlichen Republiken der Sowjetunion entschieden. Asien hat 60 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung und erzielt weit mehr als 50 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes. (…) Die Prognosen von Reinhard Lauterbach hier sind verwegen. Die belarussische Opposition geht in Deckung, und das Land könnte – und die Sanktionen der EU dürften das befördern – sich noch enger an Russland anbinden. »Minsker Zustände« in Moskau nach den Wahlen im September? (…) Außenminister Heiko Maas (SPD) und andere knallharte Antikommunisten träumen davon und vielleicht auch, dass in fünf bis zehn Jahren in China Instabilitäten einkehren könnten. Träumen können sie viel, aber Träume sind oft auch Schäume! Und die Attraktion des westlichen Systems? (…) Die Klimakatastrophe und das Geschehen um Covid-19 und viele andere Dinge mehr bestätigen doch, dass der Kapitalismus in den Seilen hängt und keine blendende Zukunft hat. (…) Natürlich wird sich Belarus ändern. Aber da gibt es wohl diverse Optionen. (…) Vielleicht stellt man auch in Belarus einiges auf die Beine?

Achim Lippmann, Shenzhen/China

Wahnsinn beenden

Zu jW vom 7./8.8.: »›Atomwaffenmächte ­rüsten auf und modernisieren‹«

Die vollständige atomare Abrüstung ist überfällig! Die Aussagen dieses Interviews kann ich als Physiker nur unterstreichen. Es sollte allen Menschen bewusst werden, in welcher Gefahr wir leben: Mit den rund 13.000 Kernsprengköpfen, die heutzutage im aktiven militärischen Bestand der Atommächte einsatzbereit sind, könnte jederzeit ein Atomkrieg mit nachfolgendem nuklearem Winter ausgelöst werden. Das gesamte tierische und pflanzliche Leben auf der Erde würde an radioaktiver Verseuchung zugrunde gehen. Niemand würde einen solchen Atomkrieg überleben. Im Interview heißt es: »Es gilt, den Klimawandel zu stoppen, ohne die Welt zusätzlich durch einen Atomkrieg zu gefährden.« Meine These ist: Ohne atomare Abrüstung wird die Menschheit die gigantischen Aufgaben des Klimawandels (…) nicht lösen können. Es ist bekannt, dass ein Bruchteil der weltweit eingesetzten Militärbudgets ausreichen würde, um die globale Versorgung mit Trinkwasser zu sichern und den Hunger zu beseitigen. Die Energieressourcen, die in den Kernwaffen stecken, könnten die Energieversorgung der Menschheit für die nächsten zehn Jahre sichern. Die militärisch gebundene Wissenschaft und Forschung könnte sofort für die Bekämpfung des globalen Klimawandels eingesetzt werden. Aber wie handelt unsere Bundesregierung? Sie will beispielgebend sein für den Klimaschutz in der Welt, aber dem Atomwaffenverbotsvertrag tritt sie nicht bei. Wie zum Hohn aller Friedensbewegten gründete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ein »Weltraumkommando« der Bundeswehr und schickte die Fregatte »Bayern« ins ostchinesische Meer. Beides verschärft die internationalen Konflikte. Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas halten an den Kernwaffen in Büchel fest und machen damit die ganze Bevölkerung zu Geiseln der Atomkrieger. Der US-Stützpunkt in Ramstein und die aggressive NATO-Politik gegen Russland und jetzt auch China machen Deutschland zum ersten Angriffsziel des atomaren Krieges (…). Ich kann nur appellieren, dem ganzen Wahnsinn ein Ende zu machen und in der kommenden Bundestagswahl nur die Parteien zu wählen, die die bedingungslose und vollständige atomare Abrüstung aller Atommächte glaubwürdig im Programm haben. Alle anderen Parteien sind – um des Überlebens willen – nicht wählbar! Für alle anderen Fragen in der Bundesrepublik gibt es Experten aus dem bürgerlichen Lager, für die atomare Abrüstung gibt es nur den politischen Willen der Arbeiterklasse und der Friedensbewegten!

Hans-Helmut Heinrich, per E-Mail

Keine Angst

Zu jW vom 10.8.: »›Die Mitarbeiter werden häufiger konfrontiert‹«

Was soll dieser ängstliche Artikel? (…) Natürlich werden wir uns als Dozenten auch mit Nazis auseinandersetzen, so wie wir uns antidemokratischen Tendenzen, Intransparenz, Denunziationskultur und anderen faschistoiden Phänomenen, die in den letzten Jahren immer stärker sichtbar und spürbar werden, entgegenstellen. Nein, ich bin nicht naiv zu glauben, dass Bildung per se Nazidenken verhindert (viele Nazis von 1933 kannten Beethoven und Goethe), aber die Universität ist ein Ort, an dem wir die Auseinandersetzung mit den jungen Menschen führen sollten/können, was in Schulen oft genug vermieden wird (politische Bildung gleich mit). Als Dozenten stehen wir mit dieser Aufgabe nicht allein, sondern engagierte Studenten sehen die Situation ebenso und handeln. (…)

Sabine Meise, Berlin