Universal Pictures/dpa »Behaupten wir also, dass der Gesetzgeber die Leibesübungen für den Krieg ersann?« (Platon, Nomoi – Gesetze)

Wenn die Nacht kommt, beginnt das Morden. Im ganzen Land. Junge Männer, die sich tagsüber in ihre Verstecke zurückgezogen haben, zücken ihre langen Messer, stehlen sich aus der Dunkelheit und fallen wehrlose Opfer an. Der Blutrausch dauert 24 Stunden. In dieser Zeit ist jedes Verbrechen erlaubt. Klingt wie ein Horrorfilm, ist auch einer. Ist aber auch historische Realität. Die Horrorreihe »The Purge«, deutsch: »Säuberung«, die nun in fünfter Auflage in die Kinos kommt, spielt auf Züge einer (obskuren) antiken Tradition an: die Krypteia (der »geheime Dienst«). Im Rahmen dieses barbarischen Rituals sandten die Spartaner junge Männer aus, sich mit Dolchen bewaffnet im Land zu verbergen, nachts »töteten sie jeden Heloten, dessen sie habhaft wurden. Oft gingen sie über die Felder und erschlugen die stärksten und tüchtigsten von ihnen«, berichtet der griechische Schriftsteller Plutarch (»Lykurg«, 28, 2). Heloten waren die Arbeitssklaven der spartanischen Gesellschaft. Ob das Gemetzel in erster ­Linie als Terrorinstrument zu ihrer Unterdrückung gedacht war oder der Abhärtung der künftigen Kriegergeneration dienen sollte, beschäftigt bis heute die Historiker. Daran, dass die Krypteia tatsächlich gruselige Realität war, zweifelt trotz karger Quellenlage niemand.

»The Purge« verlagert das Geschehen in unsere Tage. Ein militantes Amerika lebt einmal im Jahr seine Gewaltfantasien aus. Staatlich sanktioniert darf gemordet werden. Wie bei den Spartanern, die Jahr für Jahr den Heloten den Krieg erklären, gibt im Film die US-Regierung den Startschuss für das barbarische Ritual. Und hier wie da richtet sich die Gewalt gegen die Schwachen der Gesellschaft. Während die Wohlhabenden sich in ihren ummauerten Villen verschanzen, Purge-Partys feiern und auf elektrische Sicherheitszäune, Söldner und heruntergelassene Rolläden vertrauen, müssen die Ärmeren auf den Straßen um ihr Leben bangen.

Doch diesmal ist alles anders. Der Titel »The Forever Purge« verrät es. Die Bluthunde lassen sich nach der Purge-Nacht nicht mehr an die Kette legen. Der Gewaltausbruch wächst sich zur Revolte aus. Und zu was für einer! Der mexikanische Regisseur Everardo Gout lädt den Mordrausch politisch auf. Es ist das weiße Amerika Donald Trumps, das nicht mehr willkürlich wütet, sondern gezielt auf Latinos losgeht. Die Säuberung ist eine ethnische. Die Slogans, die der hasserfüllte rechte Mob im Maul führt, könnten von den Wahlplakaten der Republikaner im jüngsten Wahlkampf stammen: »Wahre Patrioten« nennen sie sich, Ausländer »tolerieren sie nicht mehr«, gekleidet sind sie wie die Kapitolstürmer vom Januar, manch einer hat sich das Hakenkreuz auf die Wange tätowiert.

»The Forever Purge« fusioniert so die bekannte Rahmenhandlung der Reihe mit dem Trend zur Darstellung von Rassismus im Horrorgenre, wie ihn Jordan Peele (»Get out«, 2017, »Wir!«, 2019) angestoßen hat.

Die nicht eben für ihre subtile Darstellung bekannte »Purge«-Reihe hat damit immerhin einen politischen Vorwand geschaffen, loszumetzeln wie gewohnt. Es werden munter Schädel gespalten, aus denen das Blut wie Sprühsahne in die Höhe schießt, Kehlen werden lustvoll aufgeschlitzt und geräuschvoll Genicke gebrochen. Der Schauplatz Texas lässt die Gefechte von Hutträgern mitunter wie einen Western erscheinen. Ein paar coole Sprüche angesichts des Schlachtens dürfen freilich nicht fehlen. Sagt der Weiße auf der Flucht vor den Weißen zum Mexikaner: »Danke, dass ihr uns helft. Das ist nicht euer Kampf.« Antwortet der Mexikaner: »Das ist unser Kampf seit 500 Jahren.«

Am Ende des Films steht nicht der Blick in die Zeit des Kolonialismus, sondern in die Zukunft. Im Schwenk über das von der »ewigen Säuberung« verwüstete Land, über Flüchtlingscamps an den US-Grenzen und einrückende Militärs sagt ein TV-Reporter: »Wie wird Amerika aussehen, wenn das endet?« Vielleicht erfahren wir es in Teil sechs der »Purge«-Reihe.