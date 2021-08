Vulnerable Gruppen weiterhin kostenfrei schützen

Sebastian Gollnow/dpa Coronaschnelltest in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Böblingen (16.12.2020)

Die Sprecherin für Pflegepolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, Pia Zimmermann, forderte am Mittwoch, vulnerable Gruppen nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz weiterhin kostenfrei zu schützen:

Die erneute Isolation von Menschen in Heimen muss unbedingt verhindert werden. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, weiterhin kostenlose Corona­schnelltests für alle Besucher in Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe zu gewährleisten. Menschen mit Pflegebedarf sind weiterhin besonders gefährdet und leiden unter jeder Besuchseinschränkung. Wenn auch vollständig Geimpfte das Virus übertragen können oder ungeimpfte Angehörige und Freunde das Geld für einen Test nicht aufbringen können, bleibt die Bundesregierung in der Pflicht. Wer vulnerable Gruppen wirklich schützen will, schützt auch ihre sozialen Bedürfnisse.

Die Pläne der Ministerpräsidentenkonferenz sind einerseits unsozial, wenn die Kosten für notwendige und sinnvolle Tests nicht mehr übernommen werden sollen, und andererseits halbherzig und riskant. Menschen in stationären Einrichtungen sind nur dann wirklich geschützt, wenn ausnahmslos allen Menschen, die ein Heim betreten, ein kostenloses und unkompliziertes Testangebot vor Ort gemacht wird. Auch geimpfte oder genesene Besucher, Beschäftigte, Therapeuten und andere müssen vor Ort getestet werden, damit innerhalb der Pflegeheime größtmöglicher Schutz und größtmögliche Freiheit herrschen kann.

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) veröffentlichte am Mittwoch einen offenen Brief zur Explosion im »Chempark« Leverkusen:

Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) hat Vorstand, Aufsichtsrat und den sonstigen zuständigen Stellen des Bayer-Konzerns einen offenen Brief mit Fragen zu der Explosion im Tanklager des Chem»park«-Betreibers Currenta zugestellt. Der Unfall forderte sieben Todesopfer und versetzte eine ganze Region in Panik.

Die Coordination sieht den Agroriesen Bayer in der Pflicht, Rede und Antwort zu stehen, obwohl er seine Currenta-Anteile vor zwei Jahren an die australische Investmentbank Macquarie verkaufte: »Es war der Bayer-Konzern, der den Chem›park‹ in seiner heutigen Form aufbaute – mitsamt der Sicherheitsarchitektur, die sich jetzt als gemeingefährlich erwiesen hat«, hält CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann fest. (...)

Aufgrund dieser Vorgeschichte darf sich Bayer nach Ansicht der Coordination gegen BAYER-Gefahren nicht aus der Verantwortung stehlen und ist gehalten, Rechenschaft abzulegen. So will die CBG unter anderem wissen, warum der Global Player damals bei der Konstruktion des Tanklagers nicht mehr Platz zwischen den einzelnen Behältern gelassen hat, um eine Kettenreaktion zu verhindern. Zudem interessiert es die Coordination, ob sich zum Zeitpunkt des Unglücks Produktionsrückstände des Leverkusener Multis in den Tanks befunden haben. Auch verlangt sie Einblick in die Sicherheitsstandards, die der Konzern mit der Currenta vereinbart hat, und wie es um die Kontrollen steht, die er sich vorbehält. Überdies verlangt die CBG Auskunft darüber, ob die Aktiengesellschaft bereit wäre, mehr Geld für mehr Sicherheit zu zahlen. »Auf all diese Fragen verlangen wir von Bayer eine Antwort. Darauf haben die Chem›park‹-Beschäftigten und die Anwohner*innen ein Recht. Bayer kann es nicht bei bloßen Beileidsbekundungen belassen.« (...)