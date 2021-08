Posten oder Prinzipien

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS Wurde am Dienstag entlassen: Jaroslaw Gowin, ehemaliger Stellvertreter von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Warschau, 6.4.2020)

In Polen hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Entlassung seines bisherigen Stellvertreters Jaroslaw Gowin beantragt. Offizieller Anlass für das am Dienstag abend bekanntgewordene entsprechende Gesuch ist die »schleppende Arbeit« des bisher von Gowin geleiteten Wirtschaftsministeriums an der Verwirklichung der »Neuen polnischen Ordnung«. Tatsächlicher Grund sind inhaltliche Differenzen.

Gowin, bisher Vertreter des Wirtschaftsflügels der regierenden »Vereinigten Rechten«, hatte sich den in der »Neuen polnischen Ordnung« vorgesehenen indirekten Steuererhöhungen für Unternehmer und Besserverdienende widersetzt und auch Skepsis gegenüber dem von der PiS eingebrachten Mediengesetz geäußert. Mit diesem Gesetz will die Regierungspartei die US-amerikanischen Eigentümer des oppositionsnahen Fernsehsenders TVN zwingen, die Mehrheit der Anteile zu verkaufen, und so Einfluss auf die redaktionelle Linie von Polens zweitgrößtem TV-Sender gewinnen.

Unmittelbare Folge der Entlassung Gowins ist, dass dieser und auch drei von seiner Partei »Verständigung« gestellte Staatssekretäre ihre Ämter verlieren und die »Vereinigte Rechte« ihre bisherige knappe Parlamentsmehrheit einbüßt. Dass die Entlassung trotzdem unmittelbar vor den Parlamentsabstimmungen über die Steuerreform und das Mediengesetz erfolgte, liegt an der Absicht von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, die Partei Gowins zu spalten und einen Teil seiner Anhänger zu sich herüberzuziehen. Die Aussichten dafür sind nicht so schlecht: Gowins Partei war 2019 mit 19 Abgeordneten in den Sejm eingezogen, inzwischen zählt sie noch neun Vertreter. Der Rest erhält offenbar schon »nicht ablehnbare Angebote«. So meldete das Portal gazeta.pl am Mittwoch, einer der drei erwähnten Staatssekretäre solle aufrücken und Gowins Posten übernehmen. Natürlich um den Preis der politischen Desertion.

Gowin ist politisch erzkonservativ, aber bekannt für ein gewisses Maß an politischem Eigensinn. So war er in der früheren Regierung aus Bürgerplattform und Bauernpartei Justizminister, allerdings nicht bereit, deren Plan für die Einführung eingetragener Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare mitzutragen. Der PiS machte er erstmals 2019 Ärger, als er den Plan Morawieckis durchkreuzte, im Mai dieses Jahres den Präsidenten mitten in der Pandemie in einer rechtlich fragwürdigen und nicht gesetzlich abgesicherten Briefwahl bestimmen zu lassen. Seitdem will PiS-Chef Kaczynski ihn loswerden.

Ein erster Test der neuen Mehrheitsverhältnisse fand am Mittwoch in der Parlamentsdebatte über das erwähnte Mediengesetz statt. Die Sitzung dauerte zu jW-Redaktionsschluss noch an, eine erste Geschäftsordnungsabstimmung über die Aufnahme des Gesetzes in die Tagesordnung gewann die PiS jedoch knapp: mit 223 Jastimmen – acht weniger als die absolute Mehrheit der Mandate – gegen 208 bei neun Enthaltungen der nationalistisch-marktradikalen »Konföderation«. 20 Abgeordnete waren der Abstimmung ferngeblieben und ermöglichten damit der PiS, aus einer relativen Mehrheit eine absolute zu machen. Für den Nachmittag war schon die dritte und endgültige Lesung der Vorlage geplant.

Für die Erhaltung des Senders TVN in seiner gegenwärtigen Form demonstrierten am Dienstag in 93 polnischen Städten gut 10.000 Menschen. Schwerpunkte waren die liberalen Hochburgen Warschau, Poznan und Krakow, wo die Demonstrierenden der Regierung vorwarfen, auf dem polnischen Medienmarkt »russisch-türkisch-ungarische Verhältnisse« einführen zu wollen.

Unterdessen verstärken offenbar die USA den Druck auf die polnische Regierung, das Mediengesetz doch noch fallenzulassen. In Warschau gingen mehrere Protestschreiben von Kongressabgeordneten ein, am Mittwoch meldete das Portal Wirtualna ­Polska, Washington werde bei einer Verabschiedung des Gesetzes einen Teil seiner in Polen stationierten Truppen abziehen – allerdings nicht zurück, sondern nach Rumänien.