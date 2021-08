Hilfskräfte und Lückenbüßer

Florian Boillot Für bessere Arbeitsbedingungen muss weiter gekämpft werden: Protest der Berliner Klinikbeschäftigten vergangenen Herbst

Die Klinikleitungen von Charité und Vivantes haben nicht mehr viel Zeit. In acht Tagen läuft das Ultimatum aus. Gibt es bis dahin keine Einigung oder zumindest einen »greifbaren Ansatz« für einen Tarifvertrag Entlastung und gleiche Bezahlung, wird gestreikt – auch auf den Stationen. Die Beschäftigten sind dafür gut aufgestellt, sagte Verdi-Sekretärin Janine Balder, in Berlin zuständig für den Krankenhauskonzern Vivantes und seine Tochtergesellschaften. Und, das wurde am Mittwoch deutlich, auch die Auszubildenden werden sich beteiligen.

In einer Pressekonferenz der von Verdi initiierten »Berliner Krankenhausbewegung« stellten vier Gesundheits- und Krankenpflegeschüler die Ergebnisse einer Befragung unter 300 der etwa 1.500 Auszubildenden der beiden kommunalen Kliniken vor. Demnach gaben 39 Prozent der Azubis an, nach einem Praxiseinsatz selten das Gefühl zu haben, gut auf den Berufseinstieg vorbereitet zu sein. 75 Prozent der Befragten halten den Beruf unter den aktuellen Arbeitsbedingungen für nicht beziehungsweise für eher nicht vereinbar mit ihren Vorstellungen von zukünftiger Familienplanung und Freizeitgestaltung. Fast 50 Prozent können sich nicht vorstellen, den Beruf langfristig bei Charité oder Vivantes auszuüben. Fast drei Viertel der Befragten müssen in ihren Praxiseinsätzen Tätigkeiten ausführen, für die sie noch nicht ausgebildet sind.

Auszubildende sind de facto »Hilfskräfte«, sie teilen Essen aus und übernehmen die Körperpflege der Patienten. Ohne sie würde der »Stationsalltag nicht laufen«, sagte Gianluca, Azubi im dritten Lehrjahr. Eigentlich ist ihr Auftrag, den examinierten Kollegen bei den medizinischen Handgriffen zuzusehen und zu lernen. Doch dafür fehlen Personal und Zeit. Und wenn die Ausbildung rum ist, sollen die Berufsanfänger »plötzlich zehn bis 15 Patienten allein versorgen«, obwohl viel Lernstoff in der Ausbildung zu kurz kam, so Gianluca.

Wenn sie selbst medizinisch tätig werden, dann – so sollte es sein – nur unter Aufsicht. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder vor, dass die Pflegeschüler wichtige Entscheidungen ohne Praxisanleitung treffen müssen. Joshua, Pflegeschüler im ersten Ausbildungsjahr sprach von seiner Überforderung während des Krampfanfalls eines Patienten, den er eigentlich nur zum Fahrstuhl begleiten sollte. In neun Wochen Einsatz auf den Stationen bekam er nur an fünf Tagen eine Praxisanleitung. »Was bringt das alles«, fragte sich der Azubi, wenn er den Lernauftrag nicht erfüllen könne.

Lisa, Schülerin im dritten Jahr, sprach davon, wie sie in der Frühschicht auf einer neurologischen Station anderthalb Stunden lang die Stellung halten musste. Sie wusste, dass Parkinsonpatienten pünktlich ihre Medikamente brauchen. Mit der Kontrolle und Ausgabe hatte sie bisher jedoch noch keine Erfahrungen. Als um 7.30 Uhr die ersten Patienten »abgekämpft« vor ihr standen, konnte sie nichts machen. Beides könnte eine Gefährdung bedeuten: die Medikamente auszugeben und sie nicht auszugeben. Im nachhinein, berichtete Lisa, »verharmlost man die Gefühle«, die man währenddessen hatte, weil man im nächsten Moment »wieder auf der Matte stehen muss«.

Erste Tarifgespräche mit der Charité brach Verdi vergangenen Freitag nach sieben Stunden ab. Der Vorstand der Charité schlug eine »kombinierte Regelung der Rahmenbedingungen in einem Haustarifvertrag und ergänzend in einer Dienstvereinbarung« vor. Das geht aus Sicht der Verdi-Tarifkommission am Ziel vorbei. Sie fordert einen Tarifvertrag Entlastung, der verbindliche Vorgaben zur Personalbesetzung und einen Belastungsausgleich bei Unterbesetzung vorsieht.

Auch die Auszubildenden haben Forderungen formuliert, die zur Entlastung und zur Steigerung der Ausbildungsqualität an Charité und Vivantes beitragen sollen. Sie klingen wie Selbstverständlichkeiten: für die ersten beiden Einsatztage wünschen sie sich eine organisatorische Einarbeitung durch die Beschäftigten des Stammpersonals. Ihnen soll der Dienstplanentwurf acht Wochen vor dem Praxiseinsatz zur Verfügung gestellt werden. Damit hätten sie eine Chance, sich zu wehren, sollten sie – quasi als Lückenbüßer – auf Stationen eingesetzt werden, auf denen ein akuter Personalmangel herrsche, sagte Lisa zur Erklärung. Sie fordern eine Erhöhung der gesetzlich vorgegebenen Zeit für Praxisanleitung von zehn auf 20 Prozent der Ausbildung, eine Freistellung der Pflegekraft, die den Praxiseinsatz anleitet, von anderen Versorgungsaufgaben und ein Betreuungsverhältnis von eins zu eins, maximal von eins zu zwei. Gegenwärtig muss eine Praxisanleiterin nicht selten drei Schüler gleichzeitig betreuen.