Mutmaßlicher Spion festgenommen

Karlsruhe. Ein Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin ist wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Russland festgenommen worden. Der Brite soll einem russischen Geheimdienst gegen Geldzahlungen Dokumente verschafft haben, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe sollte noch am selben Tag entscheiden, ob der Mann, der laut britischen Angaben 57 Jahre alt ist, in Untersuchungshaft kommt. In London bestätigte das zuständige Innenministerium die Festnahme, zu der gemeinsame Ermittlungen deutscher und britischer Behörden beigetragen hatten. Beamte des Bundeskriminalamtes hatten den Beschuldigten nach Angaben der Bundesanwaltschaft am Dienstag in Potsdam festgenommen. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz des Mannes durchsucht worden. (dpa/jW)