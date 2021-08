Belarus: USA müssen Diplomatenzahl verringern

Minsk. Die Regierung in Belarus hat die USA angewiesen, ihre diplomatische Präsenz in

dem Land zu verringern. Wie das Außenministerium in Minsk am Mittwoch mitteilte,

soll das Personal der US-Botschaft in der belarussischen Hauptstadt bis zum 1. September auf fünf Mitarbeiter reduziert werden. Die Regierung in Minsk reagierte damit auf

neue US-Sanktionen. Außenamtssprecher Anatoli Glas prangerte in einer Erklärung

»offen feindselige Handlungen« Washingtons an. Ein Jahr nach der Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko hatten die USA am Montag neue Sanktionen gegen Minsk verhängt.

(AFP/jW)