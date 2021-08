Gedränge am Gleis

Fabian Bimmer/Reuters Volle Züge: Nervt einige, viele Fahrgäste sind dennoch solidarisch mit den Streikenden (Hamburg, 11.8.2021)

Anzeigetafeln auf den Bahnsteigen kündigen es an: »Zug fällt aus.« Anders formuliert: Der Streik wirkt. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Dienstag mittag nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Urabstimmung Mitglieder und Anhänger zum befristeten Ausstand aufgerufen. Von Mittwoch morgen bis Freitag morgen werden der Personenverkehr samt der Betriebe der Bahninfrastruktur bestreikt. Bereits am Dienstag abend stand der Güterverkehr nahezu still.

»Die DB kann nicht garantieren, dass alle Reisenden heute wie gewünscht an ihr Ziel kommen«, hieß es am Mittwoch aus deren Pressestelle. Konkret: Im Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity fuhr nach Bahn-Angaben etwa jeder vierte Zug. Im Regional- und S- Bahn-Verkehr schwankte das Angebot örtlich stark. »Ein Streikschwerpunkt liegt in den östlichen Bundesländern«, erklärte die DB weiter. Nach dem GDL-Beschluss am Dienstag hatte die Bahn 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Priorität hätten demnach oft genutzte Verbindungen zwischen Berlin und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, zwischen Hamburg und Frankfurt am Main sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen.

Die GDL fordert ein verhandelbares Tarifangebot seitens des Staatskonzerns DB. Zündstoff gibt es reichlich: Laufzeit des Vertragswerkes und Zeitpunkte der Entgelterhöhungen. Ferner lehnen die Gewerkschafter eine Nullrunde ab. Im Hintergrund schwelt der Konflikt um das Tarifeinheitsgesetz. Danach zählt in einem Betrieb nur der Tarifabschluss der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Und das ist in der Mehrzahl jener der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die GDL unter ihrem Vorsitzenden Claus Weselsky fürchtet um Einfluss und Macht im Konzern, sieht sich gar in ihrer Existenz bedroht. Auch deshalb der Arbeitskampf.

Der Fahrgastverband »Pro Bahn« monierte am Mittwoch wiederholt die kurze Ankündigungsfrist für die Arbeitsniederlegungen. Mehr noch: Der Streik richte sich nicht nur gegen das Unternehmen, »sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung, die als Fahrgäste nicht ausweichen können«, meinte ein Vertreter. Und Sören Bartol, Vizevorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, mahnte gegenüber jW »mehr Mäßigung und Sachlichkeit in der Auseinandersetzung« an. Dabei griff er den GDL-Chef frontal an, dieser ziehe eine »One-Man-Show« durch.

Hingegen betonte Susanne Ferschl, Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Mittwoch gegenüber jW: »Ob gestreikt wird oder nicht, entscheiden grundsätzlich die Gewerkschaftsmitglieder und niemand sonst.« Zudem seien die Verzichts- und Unzeitdebatten durch die DB durchsichtige Ablenkungsmanöver. »Den richtigen Zeitpunkt für einen Streik gibt es nicht, nur eine Notwendigkeit«, so Ferschl. Und die sei angesichts rasant steigender Verbraucherpreise jetzt gegeben.

Die DB hofft, am Freitag wieder im Regelbetrieb fahren zu können. Auf die Bremse tritt Weselsky, denn weitere Streiks seien möglich. »Das entscheiden wir nächste Woche«, machte er im ZDF-»Morgenmagazin« klar.