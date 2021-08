Sudan liefert Al-Baschir an Strafgerichtshof aus

Khartum. Sudans langjähriger Staatschef Omar Al-Baschir wird wegen des Vorwurfs des Völkermords an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausgeliefert. Neben dem Expräsidenten werden weitere vom IStGH Gesuchte in die Niederlande überstellt, wie die sudanesische Außenministerin Mariam Al-Mahdi am Mittwoch mitteilte. Das Gericht wirft dem 77jährigen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit im Darfur-Konflikt vor. »Das Kabinett hat beschlossen, die Gesuchten an den IStGH auszuliefern«, sagte Al-Mahdi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Suna. Einen Zeitrahmen nannte sie jedoch nicht. Das Gericht in Den Haag bemüht sich seit mehr als zehn Jahren darum, Al-Baschir den Prozess machen zu können. Nach drei Jahrzehnten an der Macht war der Staatschef im April 2019 nach monatelangen Protesten gestürzt worden. (AFP/jW)