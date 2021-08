Der Mann mit dem Aufschlag

EPA/NARENDRA SHRESTHA Glückwunsch: Tennislegende Pete Sampras wird 50 (Melbourne, 26.1.2014)

Einer der erfolgreichsten Spieler der Tennisgeschichte wird am heutigen Mittwoch, den 11. August, tatsächlich ein halbes Jahrhundert alt: Pete Sampras, der Mann, der das Tennis der 90er Jahre beherrschte, der vierzehnfache Major-Sieger, den viele für den besten aller Zeiten hielten, unbesiegbar und uneinholbar, bis dann von den frühen 2000ern an das unheilige Trio Federer/Nadal/Djokovic noch einen draufsetzte. Sampras führte die letzte goldene Generation des US-amerikanischen Tennis an. Rampenlicht und Skandale überließ er eher seinem karrierelangen Rivalen Andre Agassi, aber neben diesen beiden spielten auch noch Jim Courier, Michael Chang, Todd Martin oder Tim Mayotte eine, wenn auch oft bescheidene, Rolle im US-Tennis.

Das Tennis von Pete Sampras war schnörkellos und offensiv. Seinen Spitznamen »Pistol Pete« verdankte er seiner Vorhand. Seine Hauptwaffe war allerdings sein unlesbarer (derselbe Ballwurf für jede Aufschlagvariante) und daher meist unreturnierbarer Aufschlag. Sein letztes großes Match, das US-Open-Finale 2002 gegen Agassi – gewann er praktisch allein mit Assen und Service winners 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Sampras trat mit diesem letzten Triumph mit 31 Jahren eben dort ab, wo er mehr als zehn Jahre zuvor das erste Ausrufezeichen gesetzt hatte. 1990 gewann er die US Open, 19jährig, an zwölf gesetzt, im Finale ebenfalls gegen Agassi. Das Serve-and-Volley-Tennis, wie ­Sampras es zelebrierte – vielleicht nicht so genialisch wie John McEnroe, nicht so elegant wie Stefan Edberg, nicht so lässig wie Patrick Rafter und nicht so verzweifelt konsequent wie Boris ­Becker – und wie es auf den noch schnellen Bodenbelägen der Hartplatz- und Rasenturniere der 90er auch noch sehr erfolgversprechend war, gibt es so gut wie nicht mehr. Der Stil von Spielern wie Agassi oder Courier war zukunftsträchtiger.

Paradoxerweise war Sampras indirekt auch dafür verantwortlich. Im Wimbledon-Finale 1994 traf Sampras auf Goran Ivanisevic. Das Spiel des linkshändigen Kroaten war noch mehr vom Aufschlag geprägt als das von Sampras, der jenes Match 7:6, 7:6, 6:0 gewann. Es war damals ein sehr heißer Tag in London, und beide Spieler waren in überragender Aufschlagform. Sie servierten beide konstant hart und schnell. Zu hart, zu schnell. Es ergab sich ein Finale praktisch ohne Ballwechsel. Danach entschloss man sich in Wimbledon (und bald danach auch überall), das Spiel zu entschleunigen. Mit den bis heute gültigen Folgen. Das Tennis der Grundlinienakrobaten regiert. Die Bodenbeläge sind homogenisiert. In Wimbledon ist das Tennis inzwischen langsamer als auf dem Sand in Madrid.

Zu Sampras Zeiten war das freilich anders. Es gab noch Spezialisten für bestimmte Beläge (Sand, Rasen, Halle) mit jeweiligen Saisonschwerpunkten. So ist es das einzige Manko an Sampras überwältigender Karriere, dass er niemals die French Open gewinnen konnte. In Wimbledon verlor Sampras zwischen 1994 und 2000 lediglich ein einziges Match.

Symbolträchtiger war aber wohl die Niederlage, die Sampras’ Dominanz in Wimbledon beendete. 2001 traf er als Titelverteidiger in der vierten Runde auf einen jungen, an 15 gesetzten Schweizer und verlor in fünf Sätzen. Dieser Schweizer war kein anderer als Roger Federer. Es blieb das einzige Match der beiden gegeneinander. ­Federer brauchte dann noch zwei Jahre, bis er 2003 in Wimbledon schließlich seinen ersten Major-Titel gewann, den ersten von insgesamt 20. Federer spielt noch immer Profitennis, und die meisten der Rekorde, die Sampras in den 90ern aufgestellt hatte, sind von ihm, Djokovic und Nadal gebrochen worden. Einer allerdings noch nicht. Zwischen 1993 und 1998 war Sampras ohne Unterbrechung jeweils am Jahresende der Weltranglistenerste. Diesen Rekord wird am Ende dieser Saison wohl Djokovic einstellen. Pete Sampras wird es gelassen nehmen. Er spielte in einer Ära der Variabilität, der Spezialisten und einer der wesentlich breiteren Weltspitze. Er bleibt bis heute einer der Allergrößten.