Prozess mit langem Vorlauf

David Speier/imago/ZUMA Press Der NPD-Mann Thorsten Heise während einer Neonazikundgebung im niedersächsischen Goslar (2.6.2018)

Wenn es gegen Rechte geht, streift die Justiz gern die Samthandschuhe über und lässt sich auch mal Zeit. Das legt jedenfalls das Vorgehen im Verfahren gegen die Neonazis Gianluca B. und Nordulf H. nahe, die beschuldigt werden, zwei Journalisten nach einer Verfolgungsjagd in der Nähe des nordthüringischen Fretterode angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Tat geschah am 29. April 2018, liegt also mehr als drei Jahre zurück – doch bis heute sind die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld des stellvertretenden NPD-Vorsitzenden Thorsten Heise nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die Staatsanwaltschaft brauchte fast ein Jahr, bis sie Anklage erhob. Der schließlich für Januar 2021 geplante Prozessbeginn musste wegen der Coronapandemie verschoben werden. Jetzt soll es losgehen.

»Am 7. September wird der Prozess vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Mühlhausen beginnen«, erklärte Gerichtssprecher Axel Kulbarsch am Montag gegenüber jW. Gianluca B. und dem zum Tatzeitpunkt noch heranwachsenden ­Nordulf H. werden schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Für die Verhandlung sind bisher elf Termine bis Mitte Oktober vorgesehen. Für die Unterstützer der betroffenen Journalisten ist schwer nachvollziehbar, warum die Anklage nicht auf versuchten Totschlag lautet und die beiden Angeklagten nicht einen Tag in Untersuchungshaft saßen.

Tatsächlich sprechen die Schilderungen des Überfalls, die Antifaaktivisten auf der Website tatort-­fretterode.org publiziert haben, für eine äußerst brutale Vorgehensweise der Täter. Ähnliches legt ein Bericht des Portals Belltower.News von Ende April nahe. Demnach machten die beiden Göttinger Journalisten vor dem Grundstück von Thorsten Heise im etwa 30 Kilometer von Göttingen entfernten Fretterode am 29. April 2018 Fotos, als sie bemerkt wurden. Zwei Neonazis stürmten aus dem Haus und fuhren ihnen hinterher. Nach einer wilden Verfolgungsjagd sei das Auto der Journalisten im benachbarten Hohengandern von der Fahrbahn abgekommen, heißt es auf der Website weiter.

Die beiden Neonazis seien sofort zum Angriff übergegangen. Einer habe sämtliche Reifen des Wagens zerstochen, die Seitenscheiben des Autos eingeschlagen und Reizgas ins Innere gesprüht. Der zweite sei erst mit einem Baseballschläger auf einen der Journalisten losgegangen und habe ihm dann mit einem unterarmlangen Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen. Sein Kumpan soll mit einem Messer auf den anderen Journalisten eingestochen und ihm eine Stichwunde am Bein zugefügt haben. Die Täter flüchteten demnach mit der Kamera, aus der die SD-Karte aber schon vorher entnommen worden war. Die Journalisten wurden in einer Klinik ambulant behandelt.

Auf der Website tatort-­fretterode.org wird die Eichsfelder Polizei kritisiert. So sei diese zunächst von einem »Rechts-links-Konflikt« ausgegangen und habe zeitweise auch gegen die Opfer ermittelt. Für die Hausdurchsuchung bei Heise wenige Stunden nach der Tat seien nur zwei Beamte eingesetzt worden, die Neonazis hätten während der Razzia noch Gegenstände und Kleidungsstücke aus dem Tatfahrzeug entfernen können. Es sei zwar eilig eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei nach Fretterode beordert worden – aber nur zum Schutz der Familie Heise vor vermuteten Racheaktionen der Antifa.

Laut tatort-fretterorde.org sind die Angeklagten keine Unbekannten. Gianluca B. habe seinen Weg aus einer Northeimer Jugendclique zur »Kameradschaft Northeim« gefunden und gelte seit einigen Jahren als einer der Nachwuchskader im Umfeld von Thorsten Heise. Zum Tatzeitpunkt sei B. stellvertretender NPD-Landesvorsitzender in Niedersachsen gewesen, sei aber auch in Thüringen aktiv gewesen. Nordulf H. habe keine Posten und Mandate inne, sei auf von B. angemeldeten Veranstaltungen aber »aktionistisch« in Erscheinung getreten, etwa als Ordner. Während B. nach dem Angriff in Fretterode geblieben sei, sei H. in die Schweiz geflohen. Seit seinem Umzug seien diverse deutsche Neonazis im Wallis aktiv, heißt es auf der Website.