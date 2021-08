Prinz Andrew in USA im Epstein-Fall angeklagt

New York. Der britische Prinz Andrew ist wegen sexualisierter Gewalt gegenüber einer Minderjährigen in den USA verklagt worden. Das mutmaßliche Opfer Virginia Giuffre gibt in der am Montag (Ortszeit) bei einem Gericht in New York eingereichten Zivilklage an, von dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Minderjährige an den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. »ausgeliehen« worden zu sein. Sie verlangt nun Schadenersatz von dem Prinzen. Giuffre erklärt in der Klage gegen den 61jährigen Herzog von York, sie sei »regelmäßig von Epstein missbraucht und von Epstein zu sexuellen Zwecken an andere mächtige Männer ausgeliehen worden«. »Einer dieser mächtigen Männer war der Beklagte, Prinz Andrew«, heißt es in dem Dokument. (AFP/jW)